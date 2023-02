12 Confezione Set Regalo di Candele Set Candele Profumate Regalo Portatili in Cera di Soia Naturale per Donne per La Decorazione Profumata Della Casa Compleanno San Valentino

100% cera di soia Realizzate con cera di soia e stoppini di cotone. Le candele di cera di soia hanno molti vantaggi, tra cui un lungo tempo di utilizzo, che può creare una buona atmosfera e portare calore a casa. Per aiutare a rilassare il corpo e la mente con la giusta quantità di fragranza affascinante.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 6 x 6 x 5 cm; 70.87 grammiProduttore ‏ : ‎ WuNaASIN ‏ : ‎ B08TWM2STPNumero modello articolo ‏ : ‎ wuna-1

❤【12 candele profumate costellazioni】12 fragranze popolari, che includono 12 fragranze: vaniglia, gardenia, bergamotto, menta piperita, rosa, fico mediterraneo, rosmarino, gelsomino, primavera, fragola, limone, lavanda. Rilassati, fatto di cera di soia, forte stoppini di cotone e fragranze premium altamente raffinate.

❤ 【Cera di soia naturale】 Le candele per aromaterapia per le donne sono realizzate in pura cera di soia con olio essenziale e uno stoppino completamente naturale senza coloranti o coloranti artificiali e bruciano senza fumo. Le candele di cera di soia hanno molti vantaggi, tra cui un lungo tempo di utilizzo, che può creare una buona atmosfera e portare calore a casa.

❤ 【Fragranza forte】 Il set regalo di candele profumate con una fragranza forte ti consente di goderti il profumo tutto il giorno. Candele di latta portatili che creano una confortevole felicità aromatica per te e la tua famiglia. -20 ore. L’orario di lavoro di 12Pack si avvicina a 240 ore.

❤ 【Barattolo portatile e squisito】 Ogni regalo per la festa della mamma con candela profumata alla cera di soia ha un barattolo con squisiti motivi artistici, adatto per decorare la tua casa o conservare piccole cose dopo l’uso. Ad esempio, orecchini di gioielli o vasi di fiori decorativi per contenitori. Il mini design da viaggio lo rende comodo da trasportare in vacanza e facile da mettere in valigia per viaggiare senza preoccuparsi della rottura dei contenitori.

❤ 【La scelta migliore per il regalo】 I bellissimi set regalo di candele profumate vengono forniti con una bella confezione regalo. Puoi regalare le candele profumate a tua moglie, amico, famiglia, insegnante o chiunque ami in qualsiasi festival come la festa della mamma, il giorno di Natale, il compleanno, il giorno dell’insegnante