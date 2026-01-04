14 C
11Lune dInverno a Peccioli

Il 6 gennaio, Peccioli si prepara a una giornata di festa con la dodicesima edizione di 11Lune d’Inverno. Il pomeriggio sarà ricco di spettacoli, musica, magia e attività per famiglie e bambini, trasformando il borgo in un teatro a cielo aperto.

La Filarmonica di Peccioli aprirà la festa con “Una Luna… in Banda”, un’esibizione itinerante che percorrerà il paese con ritmi moderni e coinvolgenti, seguita dalla Banda Storta e dal suo “Show Show Risciò”, un mix di musica, clown e gag improvvisate.

Alle 15.30, sulla terrazza del centro polivalente, Luca Regina presenterà “Extravaganza”, spettacolo di magia comica con illusioni e ritmo incalzante. Alle 16, nello stesso luogo, la Solares Fondazione delle Arti darà vita a “Pop up”, un fossile di cartone animato, un racconto poetico su un bambino di carta e una misteriosa sfera.

La festa proseguirà con altri spettacoli, come “Anime di legno” di Silvia Diomelli, marionette a filo, e “Bailarinas Show” di Daniel Gonçalves, un clown partecipativo. Al cinema Passerotti andrà in scena “Geppetto” della Fondazione Sipario Toscana.

Saranno presenti anche altre attività, come il Giocamuseo in piazza del Carmine con giochi di legno giganti, percorsi logici e pista elettrica, e l’attività “Nati per Leggere” al museo archeologico. I laboratori di cake design, Vintage Kids e modellazione argilla completeranno l’offerta, con mostre, dimostrazioni sulla lavorazione del vetro, truccabimbi e dolci della pasticceria Ferrettii.

