Esce oggi 11 settembre. Attacco all’America, un volume straordinario di oltre trecento pagine, con i reportage e le analisi pubblicate all’epoca e con nuovi interventi che decifrano l’impatto sulla nostra vita di quell’evento. Una ricostruzione completa, che parte dalle origini di Al Qaeda per arrivare sino al ritorno dei talebani a Kabul. Con foto, infografiche e schede vengono ripercorsi tutti gli aspetti della vicenda. Lo choc vissuto negli Stati Uniti e le ripercussioni in Italia. La nascita della “guerra globale al terrorismo”. Ma anche il dibattito sul rapporto tra libertà e sicurezza, sulla concezione dell’Islam, sul complottismo. Un libro unico per comprendere l’evento più importante della nostra era.

Il libro pù essere acquistato in versione digitale o in edicola con Repubblica il giorno 11 settembre.