Ci sono dei segnali con cui il tuo cane ti dice che ti ama immensamente, li sai riconoscere? Ecco quali sono.

Sappiamo bene che gli animali non possono parlare, ma quante volte ci troviamo a capirli perfettamente? Questo è dovuto al linguaggio del corpo che nella maggior parte dei casi è molto chiaro e non lascia nessun segno a dubbi.

I cani, in particolare, sono molto affettuosi e si legano in modo quasi viscerale al proprio padrone. Ci sono 11 segnali che il tuo cane è in grado di fare per farti capire che ti ama immensamente. Sono facili da riconoscere? Non lo sono? L’unico modo è sapere come il cane esprime il suo affetto e vedere se il tuo lo fa con te.

Elencheremo questi 11 segnali qui di seguito nell’articolo con qualche precisazione. Poi, prova a pensare se il tuo amico fedele lo ha fatto con te oppure inizia a fare attenzione d’ora in poi.

11 segnali che il tuo cane ti ama immensamente: come riconoscerli

Questi sono i segnali più comuni che il cane usa per dire che vuole bene ad una persona e per farlo capire a tutti. Molto poi dipende dalle abitudini quotidiane, dal carattere e dall’educazione che ha ricevuto.

1.Ti permette di coccolarlo

Non è così scontato che un animale permetta ad una persona di toccarlo e di fargli le coccole. Alcuni sono infastiditi dai nostri atteggiamenti eccessivi, come prenderli e abbracciarli oppure dargli dei baci. Se il cane, però, si rilassa, abbassa le orecchie e sbadiglia, significa che si ha il via libera a tutte le coccole del mondo.

2. Scodinzola quando ti vede

Loro usano molto la coda per comunicare. In particolare, la usano quando sono estremamente felici e questa va a destra e sinistra molto velocemente. Se fa questo movimento quando ti vede significa che è molto contento di vederti e che tu sia proprio lì.

3. Ti ascolta sempre

Se noti che il cane alza le orecchie ogni volta che parli, risponde subito quando lo chiami e si avvicina guardandoti vuol dire che ha orecchie solo per te e che ascolta sempre quello che dici. Questo è un comportamento di attenzione che riserva solo a chi vuole veramente bene.

4. Dorme vicino a te

Quando dorme un animale è vulnerabile e abbassa le sue difese. Quindi, farlo vicino a te significa che ha completa fiducia. Il cane può mettersi ai piedi del letto, sul pavimento, oppure al tuo fianco e cercare il contatto. Questi sono tutti modi che ti devono far capire l’affetto che prova nei tuoi confronti.

5. Ti sta sempre vicino

6. Non soffre l’abbandono

Ci sono cani che soffrono della sindrome dell’abbandono. Questo significa che non sopportano il fatto di stare da soli e come conseguenza hanno dei comportamenti distruttivi. Se, invece, il cane mostra assoluta tranquillità quando ti assenti da casa significa che ha fiducia nel tuo ritorno, pensa che non lo abbandonerai mai. Questo aspetto non è da sottovalutare.

7. Ti porta dei regali

Il fatto che un animale, questo vale anche per il gatto, ti porti delle cose significa che è il loro modo per dire “ti voglio bene e questo è per te per dimostrarti il mio affetto”. Ovviamente, non sempre portano cose belle da vedere. Potrebbe essere un gioco, ma anche un topo o peggio. Per loro non fa differenza, quindi, attenzione a rifiutare questi regalini in modo brusco, potrebbero rimanerci molto male.

8. Ha occhi solo per te

I cani comunicano molto con gli occhi. Se il tuo cane ti guarda profondamente negli occhi e non ha titubanze nel sostenere il tuo sguardo è un chiaro segno di amore. Alcuni studi scientifici hanno dimostrato che per un cane guardare il suo padrone negli occhi fa aumentare i livelli di ossitocina, l’ormone dell’amore.

9. Si accorge del tuo malessere

I cani sono empatici e sentono quando qualcosa turba la persona a cui sono legati da un sentimento. Infatti, spesso capita di vedere i cani che si accovacciano vicino a qualcuno che sta piangendo o che si precipitano se una persona ha segni di malore. Non solo vogliono stare vicino alla persona, ma cercano in tutti i modi di confortarla.

10. Ti protegge

Se il cane ti ama sarà sempre pronto a difenderti da qualsiasi cosa e qualsiasi altra persona o animale. Infatti, se qualcuno dovesse mostrare un tono aggressivo o movimenti che indicano una possibile aggressione, il cane salterà subito davanti a te e mostrerà aggressività per protezione nei tuoi confronti. Anche in casa potrebbe succedere a seguito di una discussione. L’importante è far capire all’animale che va tutto bene.

11. Ti dà i bacini

Il suo modo per darti dei baci è quello di leccarti. Se lo fa nel viso e nelle altri parti del corpo significa che vuole dimostrarti il suo affetto. Certo, a volte potrebbe farlo anche per altri motivi, come tentare di guarirti una ferita oppure sentire attraverso la tua pelle come stai. Ma in ogni caso il motivo è sempre l’affetto che prova verso di te.