11 giorni sul tetto d’Europa: la meraviglia di un viaggio fino al punto più a nord del nostro continente

Il viaggio di 11 giorni in Norvegia, narrato da TPC Vani, inizia con un volo da Bologna a Tromsø, con un itinerario che include diverse tappe. Dopo una notte a Tromsø, la troupe visita la penisola di Senja, caratterizzata da scenari mozzafiato e villaggi pittoreschi. Ogni tappa è un’opportunità per esplorare la bellezza naturale, da Ersfjord con la sua spiaggia, a Tungeneset con i suoi panorami unici.

Il viaggio prosegue verso Andenes, noto per le escursioni all’avvistamento delle balene, anche se l’esperienza non è riuscita a regalare incontri con i cetacei. Le Lofoten vengono raggiunte dopo una serie di soste suggestive, come la spiaggia di Bleik e Sortland, dove finalmente riappaiono il sole e il bel tempo.

A Henningsvær, la troupe gode della bellezza del paesaggio e dei suoi caratteristici ponti. Il soggiorno a Reine, tra i più belli delle Lofoten, offre viste spettacolari. Il Lofoten Stockfish Museum e una giornata di pioggia non fermano la voglia di esplorare.

Il viaggio si conclude con l’escursione a Capo Nord, nonostante il tempo non favorevole. Alta è l’ultima tappa prima di tornare a Tromsø, dove il viaggio termina. La Norvegia mostra la sua bellezza, con una particolare attenzione alla praticità per i viaggiatori, come la necessità di organizzarsi per i pasti e di munirsi di mascherine per il sole di mezzanotte. La preparazione è fondamentale, poiché il clima può variare rapidamente. L’Hurtigruten è suggerito come comodo mezzo di trasporto, ma si sconsiglia una crociera per chi cerca un’esperienza più immersiva.