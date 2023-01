10k 8k 4k Cavo HDMI 2.1, 48Gbps Certificato Velocità Ultra Elevata Cavi HDMI 4k 144Hz 120Hz 8k60Hz 4:4:4 1ms 12bit ARC eARC DTS:X Dynamic HDR Compatibile per Mac PC PS5 4 Xbox Series X G-SYNC Soundbar

Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l’articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l’affidabilità.Dimensioni del collo ‏ : ‎ 15.39 x 8.31 x 2.01 cm; 50 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 28 maggio 2022Produttore ‏ : ‎ Ubluker Technology Co., Ltd.ASIN ‏ : ‎ B09ZRPJZDLNumero modello articolo ‏ : ‎ 0,5 MètrePaese di origine ‏ : ‎ Cina

Risoluzione: 10k@60Hz, 8K@60Hz, 4K@144Hz, 4K@120Hz,2k@165Hz, 2k@144Hz, 1080p@240Hz, 720p, 480p.

Supporta le ultime funzionalità: ALLM, VRR, QMS, QFT, eARC, Dynamic HDR, HDR10+.

Supporta il formato audio: sono supportati i più recenti formati audio ad alto bitrate, inclusi DTS Master, DTS:X, Dolby TrueHD, Dolby Atmos e altri.

Larghezza di banda di 48 Gbps: il cavo garantisce la fornitura di funzionalità dipendenti dalla larghezza di banda ultra elevata, inclusi video 8K non compressi con HDR. È dotato di EMI (interferenza elettromagnetica) eccezionalmente bassa che riduce le interferenze con i dispositivi wireless vicini.