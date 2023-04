10k 8k 4k Cavo HDMI 2.1, 48Gbps 1ms Certificato Velocità Ultra Elevata Cavi HDMI 4k 144Hz 120Hz 8k60Hz 4:4:4 12bit ARC eARC DTS:X Dynamic HDR Compatibile per Mac PC Soundbar G-SYNC PS5 4 Xbox Series X

Descrizione prodotto

HDR Dinamico HDR10 HDR10+ (HDR) Connettore adattatore HDMI avanzato Lunghezza: 10 piedi / 300 cm Modello: cavo HDMI 8K 10K Versione: HDMI 2.1, HDMI 2.0 Velocità di trasferimento massima: 48 Gbps Connessione: HDMI maschio a maschio Risoluzione: 8K@60Hz, 4K@120Hz, fino a 10K Cavi ad alte prestazioni

Componenti di alta qualità, resistente guscio in lega di zincoUtilizzo di materiali resistenti e durevoliAudio di qualità audio HIFICavo intrecciato in nylonGoditi un gameplay fluido con frame rate elevatoI contatti placcati in oro resistono alla corrosione e promuovono il trasferimento efficiente del segnaleIntrecciato extra-resistente Maggiore resistenza e resilienza prolunga la vita del tuo cavo

10k 8k 4k Ultra ad Alta Velocità HDMI 2.1 Cavo Puoi utilizzare le ultime funzionalità

HDR Dinamico, HDR10, HDR10+ (HDR)Canale di Ritorno Audio Avanzato (eARC)Frequenza di Aggiornamento Variabile (VRR)Cambio Rapido dei Supporti (QMS)Trasporto Rapido del Telaio (QFT)Modalità Automatica a Bassa Latenza (ALLM)Display Stream Compressione (DSC)HDCP (supporta tutte le versioni) 2.2 e 2.3 (HDCP) Supporto per nuove funzionalità HDMI 2.1

Standard: connettore adattatore HDMI avanzatoVersione CTS: 2.1 Anche retrocompatibile con 2.0b/2.0a/2.0/1.4/1.3/1.2/1.1.Tipo di connettore: HDMI maschio a maschioVelocità di trasmissione massima: 48 GbpsRisoluzione: 10k 8K@60Hz, 5K 4K@120Hz, 2k@144Hz, 1080pLunghezza: 1 M/2 M/3 M/5 M/10 MMateriale: alloggiamento in lega di zinco placcato oro + cavo intrecciato in nylonQuesto cavo è compatibile con tutti i televisori 8k/8k monitor/8k console di gioco.

Prodotto Consigliato Dall’associazione Ufficiale HDMI

Come si controlla la certificazion e?

Passaggio 1: scarica l’app ufficiale di certificazion e del cavo HDMI dall’APP StorePassaggio 2: eseguire la scansione dell’etichetta di certificazion e HDMI Ultra High Speed ​​sul retro della confezione del prodottoPassaggio 3: i dettagli del cavo HDMI acquistato verranno visualizzati nell’app

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 21.01 x 16 x 2.39 cm; 113 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 1 settembre 2020

Produttore ‏ : ‎ Ubluker

ASIN ‏ : ‎ B08TGG316Z

Numero modello articolo ‏ : ‎ ublu111901

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Risoluzione: 10k@60Hz, 8K@60Hz, 4K@144Hz, 4K@120Hz,2k@165Hz, 2k@144Hz, 1080p@240Hz, 720p, 480p.

Supporta le ultime funzionalità: ALLM, VRR, QMS, QFT, eARC, Dynamic HDR, HDR10+.

Supporta il formato audio: sono supportati i più recenti formati audio ad alto bitrate, inclusi DTS Master, DTS:X, Dolby TrueHD, Dolby Atmos e altri.

Larghezza di banda di 48 Gbps: il cavo garantisce la fornitura di funzionalità dipendenti dalla larghezza di banda ultra elevata, inclusi video 8K non compressi con HDR. È dotato di EMI (interferenza elettromagnetica) eccezionalmente bassa che riduce le interferenze con i dispositivi wireless vicini.