1080P Wireless Display Dongle HDMI HDR, WiFi Empfänger Unterstützung Miracast Airplay DLNA,adattatore,für Android/Smartphone/PC/TV/Monitor/Projektor

HDMI Dongle consente di godere facilmente i tuoi film, musica, foto e siti Web preferiti con il tuo amico e la tua famiglia su un grande schermo HDTV. Nota:

❥1 Si prega di verificare che il telefono abbia una funzione di mirroring, ad es. B. “Mirroring dello schermo” di i-phone e “Smart View” del telefono Samsung. (Gli utenti dei telefoni Android si prega di confermare se il sistema cellulare ha la propria funzione mirror).

❥2. Controlla se l’app video scaricata dal telefono cellulare ha una funzione di mirroring incorporata-> trova il dongle ID >Specchio (si applica a tutti i telefoni cellulari) Funzione:

1. Supporto multipiattaforma (Android, iOS, Windows) e funzioni interattive per più schermi.

2. Supporta la trasmissione audio e video wireless con Full HD e supporta l’uscita HDMI 1.3 HD.

3. Supporta Internet cablato con funzione AP, che può essere utilizzato come hotspot WiFi.

4. Supporta connettività wireless WiFi 802.11 b/g/n e forte capacità anti-jamming; WiFi 5G: compatibile con lo standard 802.11ac. Il WiFi a 5 GHz offre velocità quasi tre volte superiori a 802.11n.

5 Facile da usare, il prodotto simile a IOS 7 o superiore, Android 4.0 o superiore, Windows 8.1 o superiore.

7. Perfetta qualità HD 4K: puoi proiettare i contenuti del tuo telefono/tablet sul tuo televisore, ascoltare l’esperienza widescreen ad alta risoluzione dell’adattatore display Wi-Fi, guardare film a casa e trascorrere un weekend meraviglioso con i tuoi bambini.

8.DC/alimentazione: connettore micro USB.

9. Supporto: DLNA / AirMirror / Airplay / Miracast Contenuto della confezione:

1 adattatore HDMI per display WiFi.

1 antenna WiFi esterna con cavo USB.

1 manuale di istruzioni

✿ 【Grande esperienza sullo schermo】 È assolutamente possibile trasferire o riprodurre foto, video, radio, musica, documenti per ufficio (Word, Excel, Ppt), fotocamera dal vivo, chat online, film, giochi, ecc. da iPhone a TV, proiettore o monitor. Windows, laptop, iPad, MacBook, tablet, smartphone Android. Porta intrattenimento sulla tela!✿ 【Plug & Play】 Opperazione semplice, nessuna unità e nessuna app necessaria, nessun cavo disordinato, solo il dongle deve essere collegato al router Internet Wi-Fi. Si prega di leggere i dettagli delle impostazioni per collegare questo ricevitore Wi-Fi al router. Nessun ritardo! La tua vita sarà facile!Ampia compatibilità: questo dongle HDMI WiFi supporta la modalità Miracast/Airplay/DLNA ed è compatibile con iOS 7.0+, Android 5.0+, Mac e Windows (iPhone, iPad, Macbook, Samsung, Huawei, Microsoft laptop, PC, ecc.). Supporta la forma video di M9-M11-12PLUS, è possibile utilizzare l’app Youtube, Netfix, Hulu Chromcast liberamente con il nostro dongle.✿ 【Display WiFi wireless 2,4 G & chip avanzato】 – Antenna esterna con segnale WiFi da 10 m offre un wireless più stabile rispetto ad altri dispositivi (Wi-Fi: 802.11b / g / n 2.4 GHz). Adattatore per streaming video, navigazione sul web, visualizzatore di foto, condivisione di videocamere live e lettori multimediali. E offriamo una garanzia di rimborso di 180 giorni. Supporto tecnologico a vita.

26,99 €