101 Dischi Dimenticati degli Anni ’90 da Riscoprire

"All’ombra dei Nirvana. Il lato oscuro degli anni Novanta: 101 dischi da (ri)scoprire" di Fabio Avaro offre un’analisi approfondita delle band dimenticate del decennio. Il libro si propone come un atlante musicale che esplora il rapporto tra underground e mainstream, evidenziando come, già a fine anni Ottanta, gruppi come Hüsker Dü e R.E.M. si siano avvicinati alle major discografiche, anticipando il fenomeno grunge esploso con il successo di Nirvana e dell’album Nevermind nel 1991.

Avaro identifica 101 album, spesso caratterizzati da un insuccesso commerciale, ma che conservano un fascino unico. Questi dischi rappresentano una contro-narrazione rispetto al canone musicale degli anni Novanta, raccogliendo generi che spaziano dal noise al slowcore, dall’alt-rock all’emo.

Il libro non indulge nella nostalgia, ma presenta un’epoca in mutamento, in cui la musica alternativa ha dovuto affrontare nuove sfide legate alla sua visibilità. Avaro si distingue per il modo in cui riesce a restituire voce a dischi e artisti meno noti, contribuendo a delineare un panorama che ha influenzato il linguaggio musicale del nuovo millennio.

L’autore, Fabio Avaro, ha una lunga carriera come collaboratore delle principali testate musicali italiane e ha pubblicato altri libri nel campo musicale.

Info:

All’ombra dei Nirvana

Fabio Avaro

Arcana Edizioni, Roma, 2025; paperback, 240 pagine, 15×21 cm.

Serie: Musica.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.newsic.it