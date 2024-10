1000 Miglia Warm Up Usa al via

L’attesa è finita per la quinta edizione del 1000 Miglia Warm Up USA, che si svolge a Middleburg con la partecipazione di 20 equipaggi. L’evento comprende un percorso di 800 chilometri suddivisi in tre tappe nell’Area di Washington D.C. Il format Warm Up è concepito per preparare i piloti alla 1000 Miglia in Italia e prevede una giornata di training al Summit Point Raceway, seguita da tre giorni di gara che includono 118 Prove Cronometrate e 8 Prove di Media.

Il parco auto è composto da modelli costruiti tra il 1927 e il 1957, periodo in cui si svolgeva la 1000 Miglia di velocità, con vetture emblematiche come un’Alfa Romeo 6C 1750 GS Spider Zagato del 1957 e una Ferrari 166 Touring Coupè del 1950, insieme a veicoli moderni. Per i vincitori sono in palio sei garanzie di ammissione per la 1000 Miglia 2025, di cui quattro riservate alla classe 1000 Miglia Era. Ciò include i primi due equipaggi della categoria Veteran, che conta i piloti che hanno partecipato a almeno due edizioni delle ultime dieci, e la categoria Novice; mentre due garanzie sono riservate alla classe Post 1000 Miglia Era, per i veicoli costruiti dopo il 1958 appartenenti ai vincitori delle categorie Veteran e Novice.

La giornata è iniziata alle 9:00 con la partenza della prima vettura dal Salamander Resort, un’oasi di 340 acri che ospita i partecipanti. Gli equipaggi si sono diretti verso il circuito Summit Point, dove si svolgono sessioni teoriche e pratiche per familiarizzare con le tecniche delle gare di regolarità. Dopo questa fase di preparazione, gli equipaggi parteciperanno alla Micro 1000 Miglia, un trofeo che prevede 4 Prove Cronometrate e una Prova di Media lungo il tragitto di ritorno al Salamander Resort.

Domani avrà inizio la gara con circa 340 chilometri da percorrere, circumnavigando lo Shenandoah National Park. La seconda tappa toccherà il West Virginia prima di ritornare al circuito Summit Point, con il rientro a Middleburg dove si svolgerà la sfida 1 vs 1 del Trofeo Middleburg. Infine, nel terzo e ultimo giorno di gara, l’evento attraverserà il Maryland e si concluderà nel cuore di Washington DC, passando anche davanti all’Ambasciata d’Italia negli Stati Uniti.