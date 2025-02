1000 Miglia Experience USA, oggi verifiche e allenamenti a Miami: domani gara

L’attesa per l’esordio della Freccia Rossa in Florida è finita. Questa mattina, i 70 equipaggi partecipanti hanno completato le verifiche nei pressi del loro hotel a Coral Gables. Nel pomeriggio, si svolgeranno sessioni di training al Matheson Hammock Park & Marina, utili per familiarizzare con le regole delle gare di regolarità italiane. L’evento è organizzato da EGA Worldwide su licenza della 1000 Miglia, con il patrocinio del Consolato Generale d’Italia a Miami, NIAF, ACI e ACI storico.

Il parco auto in gara comprende vetture costruite dal 1927 al 1957 (1000 Miglia Originals), oltre a modelli storici più recenti (Classic Icons) e moderne Supercar. Questo formato Experience è progettato per permettere agli appassionati di apprendere le regole delle gare di regolarità, vivendo l’atmosfera del 1000 Miglia Style in contesti esclusivi. Tra le auto presenti in Florida spiccano una Ferrari 750 Monza del 1955 e una 250 MM del 1953.

Domani avrà inizio la gara, con la prima delle tre tappe che attraverserà il parco nazionale dell’Everglades, dirigendosi verso Naples, passando per Fort Myers, Venice e St. Petersburg, per terminare la giornata a Tampa. Il secondo giorno, i partecipanti toccheranno Cape Canaveral e arriveranno a West Palm Beach. Martedì 25 Febbraio, torneranno a Miami, dove passeranno attraverso luoghi simbolo della città prima dell’arrivo finale a Miami Beach.