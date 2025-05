1000 Miglia 2025: Scopri la Presentazione a Roma!

La 1000 Miglia, emblema della creatività e dell’ingegneria italiana, è stata presentata ufficialmente a Roma presso la Biblioteca della Marina Militare. L’evento ha visto la partecipazione di importanti figure, tra cui l’Ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto, il presidente di 1000 Miglia Srl Beatrice Saottini e il Contrammiraglio Jacopo Rollo.

Il celebre “Museo viaggiante unico al mondo”, come lo definì Enzo Ferrari, si svolgerà dal 17 al 21 giugno 2025. L’itinerario coprirà 1.900 km da Brescia a Roma e ritorno, passando attraverso oltre 200 borghi e città, e presenterà più di 400 automobili storiche. L’edizione del 2025 riprenderà il tracciato “a otto” delle storiche edizioni anteguerra, toccando località come Desenzano, Verona, Ferrara, Siena e Livorno, fino al rientro a Brescia.

Il 18 giugno, a partire dalle 19:00, le vetture entreranno a Roma da via Cassia Veientana, attraversando punti iconici come Corso Francia, Piazza Euclide e Villa Borghese. Successivamente, il convoglio si dirigerà verso Piazza Barberini, Via degli Annibaldi e il Colosseo. La mattina seguente, il viaggio riprenderà alle 08:00 da Via Rebecchini verso Nord.

Durante la presentazione, è stata ufficializzata la collaborazione tra 1000 Miglia e la Marina Militare Italiana, un’iniziativa frutto dell’incontro tra due simboli del Paese. Questa partnership celebra valori condivisi come l’orgoglio nazionale, l’avventura e l’eccellenza tecnica, con ulteriori dettagli che saranno comunicati in futuro.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com