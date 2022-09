100% nuovo 0-320 V uscita LED TV retroilluminazione tester strisce LED strumento di prova con corrente e tensione display per tutte le applicazioni LED

Tester per retroilluminazione TV LED con uscita 0-320 V Strumento di test per strisce LED con display di corrente e tensione per tutte le applicazioni LED

Questo tester di retroilluminazione per TV LED per lampade a LED può trovare LED difettosi sulla striscia in pochi secondi con regolazione automatica della tensione e della corrente. Se c’è qualcosa che non va con la striscia LED, puoi cambiarla o sostituire le perline LED difettose. Applicabile a TV LED di qualsiasi dimensione, perfetto strumento di ispezione e manutenzione della retroilluminazione.

Caratteristiche:

Uscita ad alta luminosità e alta tensione, compatibile con l’illuminazione di tutti i tipi di schede lampada, come perline LED, LED stirng, pannello LED e LED ottico integrato, ecc.

Visualizza la tensione di uscita e la corrente di uscita. Regolazione intelligente di tensione e corrente, regolazione automatica in base al numero di luci LED in caso di bruciatura.

Supporta il test della tensione di capacità e della tensione del diodo. Non c’è bisogno di smontare il pannello per testare le strisce LED che possono farti risparmiare molto tempo.

Protezione sicura: doppio (freddo e caldo) isolato.

Design di sicurezza: boost lento, avvio graduale. Aumenta costantemente la corrente.

Luce gradualmente brillante, proteggi i tuoi occhi.

Specifiche:

Tensione di ingresso: AC 85V-265V

Tensione di uscita: 0-320 V

Corrente di uscita: 0-35 mA

Dimensioni dell’articolo: 14,2 * 8,2 * 4 cm / 5,6 * 3,2 * 1,6 pollici

Dimensioni dell’articolo: 175 g / 6,1 once

Dimensioni del pacchetto: 21,5 * 13,5 * 6,5 cm / 8,5 * 5,3 * 2,4 pollici

Peso della confezione: 349 g / 12,3 once

Elenco dei pacchetti:

1 * Tester

1 * Puntali