10 vittorie consecutive e i nerazzurri scappano

Il 14 dicembre, l’Atalanta ha ottenuto la sua decima vittoria consecutiva in Serie A, imponendosi 1-0 sul Cagliari grazie a un gol di Nicolò Zaniolo al 66′. Questo successo consente ai nerazzurri di allungare in vetta alla classifica, portandosi a 37 punti, con un vantaggio di cinque lunghezze sul Napoli, impegnato in trasferta a Udine. D’altro canto, il Cagliari resta fermo a 14 punti, occupando la 15ª posizione in classifica.

La partita ha visto un primo tempo difficile per l’Atalanta, che ha faticato a creare occasioni pericolose. L’unica vera opportunità per gli orobici è stata un tiro di Brescianini, diventato pericoloso solo al 20′. Nel finale della frazione, il Cagliari ha incrementato la propria pressione, chiedendo un rigore per un presunto fallo di mano di Kossounou e mettendo in seria difficoltà il portiere Carnesecchi, che ha dovuto eseguire una serie di interventi decisivi. Prima un tiro di Piccoli, respinto dal portiere, seguito da una parata prodigiosa su un colpo di testa ravvicinato di Zortea.

Nella ripresa, Gian Piero Gasperini ha stravolto la formazione. Sono entrati Lookman, de Roon e Djimsiti, e subito l’Atalanta ha mostrato un atteggiamento più aggressivo. Pasalic ha sfiorato il gol all’1′, ma ha calciato alto. Al 14′, un’azione ben orchestrata porta Kossounou a calciare, ma Sherri riesce a parare. Al minuto 19, Gasperini esaurisce i cambi, facendo entrare Zaniolo e Samardzic.

È stato proprio Zaniolo a sbloccare il match al 21′, finalizzando un passaggio di Bellanova con un bel tiro al volo. Subito dopo, l’Atalanta sfiora il raddoppio con Lookman che colpisce il palo. Negli ultimi minuti, il Cagliari si è lanciato in avanti nel tentativo di pareggiare, rischiando di farcela nel recupero, ma Carnesecchi ha nuovamente dimostrato il proprio valore parando un colpo di testa di Pavoletti, assicurando così la vittoria per l’Atalanta.