10 strategie per ottimizzare lo spazio sul tuo iPhone

Controllare lo spazio di archiviazione sul tuo iPhone è fondamentale poiché foto, app e file personali possono occupare rapidamente memoria, causando rallentamenti. Per liberare spazio, segui questi passaggi:

Controlla lo spazio disponibile: Vai in Impostazioni > Generali > Spazio iPhone per visualizzare quanto spazio è occupato e quali app ne utilizzano di più.

Elimina app non utilizzate: Smetti di utilizzare app che occupano spazio prezioso. Puoi eliminarle direttamente o scaricarle, mantenendo i dati in caso voglia reinstallarle. Attiva "Scarica app inutilizzate" in Impostazioni > App Store.

Cancella foto e video inutilizzati: Backup le foto su iCloud attivando "Libreria Foto di iCloud", così potrai rimuoverle dal dispositivo. Usa l’ottimizzazione dello spazio per mantenere versioni a bassa risoluzione. Utilizza app come Gemini Photos per eliminare duplicati e trasferisci video di grandi dimensioni su un computer o un servizio cloud.

Gestisci messaggi e allegati: Imposta la conservazione dei messaggi su un periodo limitato e può eliminare allegati grandi da iMessage e WhatsApp.

Pulisci la cache delle app: Rimuovi i dati temporanei da Safari in Impostazioni > Safari > Cancella dati. Alcune app di terze parti permettono di cancellare la cache nelle loro impostazioni.

Rimuovi i download offline: Per app di streaming come Netflix o Spotify, cancella contenuti scaricati che non usi più.

Gestisci podcast e audiolibri: Elimina episodi di podcast già ascoltati e titoli di audiolibri completati per liberare spazio.

Utilizza servizi cloud: Servizi come Google Drive o Dropbox possono essere usati per caricare file, mantenendo il tuo iPhone più leggero.

Cancella email e allegati: Rimuovi email vecchie o non necessarie nell’app Mail e controlla gli allegati per eliminare file grandi.

Aggiorna iOS: Gli aggiornamenti spesso includono miglioramenti nella gestione dello spazio, assicurati di tenere il dispositivo aggiornato.