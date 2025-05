10 Rosati da Scoprire per un’Estate Indimenticabile

Negli ultimi anni, i vini rosati hanno conquistato il mercato enologico con una crescente popolarità tra gli appassionati di vino. Sia estivi che ideali in ogni stagione, questi vini si distinguono per le loro varietà aromatiche e cromatiche, rappresentando un’opzione leggera e fresca, ben lontana dai tannini intensi.

In occasione dell’International Rosé Day del 27 giugno, viene presentata una selezione di 10 vini rosati, sia fermi che sparkling, provenienti da diverse regioni italiane, tra cui Alto Adige, Sicilia e Provenza. Questi vini non sono solo per una sola occasione, ma invitano a essere apprezzati durante tutto l’anno.

Tra le bollicine in rosa, il Franciacorta Rosé Brut di Lantieri De Paratico, con il suo profilo elegante e cremoso, si sposa bene con cibi come sushi e salumi (26 euro). Lettari offre +4 Rosé Riserva Trento DOC 2015, caratterizzato da freschezza e note floreali adatto ad abbinamenti di pesce (60 euro). Il Monsieur Martis, metodo classico al 100% Pinot Meunier, si distingue per note di frutti rossi e freschezza (70 euro).

Per i rosati fermi, Buglioni propone La Sdraio Rosé de Noir, ideale per piatti mediterranei e freschi (13 euro). Cantina Valle Isarco presenta Isaras Rosé, perfetto per aperitivi e piatti a base di pesce (9,50 euro). Con Puntabella di Arnaldo Caprai, si offre un rosato fresco e versatile, a partire da 15 euro.

Infine, l’abbazia benedettina di Notre Dame de Fidélité in Provenza produce Coteaux d’Aix Rosé Exsulta, fresco e ben equilibrato (20 euro), mentre il Deserteur Rosé Spumante Dealcolato di Bibo Runge rappresenta un’opzione no-alcol frizzante, perfetta per una vasta gamma di occasioni (23 euro).

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.viaggiare.net