Il cast de L’Isola dei Famosi sta prendendo forma e giusto un paio di giorni fa è trapelato il nome di Joe Bastianich come naufrago ufficiale, a cui si dovrebbe aggiungere la schermitrice Elisa Di Francisca. Fra candidati, provinati e aspiranti tali i papabili naufraghi sono moltissimi e in questo articolo svelo i 10 che sarebbero perfetti e mi piacerebbe vedere in Honduras.

Joe Bastianich è il primo concorrente della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. #isola (fonte https://t.co/Xi7mljCbsB) pic.twitter.com/tsaCdCVf4T — trashtvstellare (@tvstellare) January 17, 2024

Nomi credibili e sensati, ricordando sempre che – come già scritto in un precedente articolo – al contrario di altri programmi dove il vip arruolato continua la propria vita per gli autori de L’Isola dei Famosi è più complicato formare il cast. Questo perché non solo il vip è obbligato a isolarsi dal mondo esterno e dai propri cari, ma perché è scaraventato su una spiaggia e costretto a fare i bisogni in una buca, patire la fame e dormire su una stuoia sotto la pioggia. Non tutti sono disposti a farlo e infatti ogni anno ci ritroviamo tre quarti di cast formato da mezzi sconosciuti o miracolati vari.

10 naufraghi che sarebbero perfetti per la prossima edizione de L’Isola dei Famosi

Stefania Orlando

È stata una delle concorrenti migliori di sempre del Grande Fratello Vip eppure, archiviata la parentesi Mediaset, è tornata a lavorare in Rai (fra Tale e Quale e La Vita in Diretta) e Real Time (in giuria a Questa è Casa Mia e alla conduzione di Ogni Cosa Al Suo Posto).

Alvise Rigo

Nato artisticamente grazie a Milly Carlucci che lo ha voluto a Ballando con le Stelle, Alvise Rigo potrebbe seguire le orme di Gilles Rocca e passare dalle scarpette per il tango alle infradito per la spiaggia.

Maria Monsè

L’ex di Non è la Rai ha partecipato a ben due edizioni del Grande Fratello Vip e in entrambe le edizioni è riuscita a durare quanto un gatto in tangenziale (e non certo per suo volere, ma per quello dei compagni e del pubblico). Perfetta per L’Isola dei Famosi.

Aldo Montano

In quota ex-sportivo-che-piace-alle-mamme che è presente in ogni edizione de L’Isola dei Famosi, impossibile non pensare ad Aldo Montano. In curriculum ha già una partecipazione a La Fattoria e una al GFVip, ma non c’è due senza tre.

Donatella Milani

Cantante icona degli anni ’80, chi ha visto Ora O Mai Più sa e sono sicuro che approverebbe il suo nome.

Francesco Cicconetti

Attivista, influencer e scrittore, Cicconetti – conosciuto anche con lo pseudonimo Mehths – sarebbe il primo ragazzo transgender a prendere parte a un reality vip nel nostro paese.

Rossella Erra

Nata come “opinionista popolare” nel programma di Caterina Balivo, da anni fa parte della squadra di Milly Carlucci che l’ha inserita in ogni sua produzione. Se in primavera non dovesse essere impegnata, però…

Mattia Narducci

Modello nonché fidanzato di Anna Tatangelo.

Melissa Bianchini

Fresca di podio a Drag Race Italia, Melissa è una sportiva nata ed è molto competitiva, inoltre ha una storia personale strappalacrime che ha già un po’ svelato nel reality a cui ha partecipato che meriterebbe di essere approfondita.

Edoardo Purgatori

Le Fate Ignoranti, Baby, Un Medico In Famiglia, Tutto Può Succedere.. Un attore nel pieno della sua attività che non ha mai avuto l’opportunità di sperimentare altro a parte cinema e teatro.