10 Motivi per cui il tuo gatto potrebbe morderti

Paura o difesa : Se il gatto si sente minacciato, può mordere come meccanismo di auto-protezione.

Aggressione territoriale : Un morso può segnalare che il gatto considera quello spazio come suo, difendendolo da invasioni, anche da parte delle persone.

Non gradisce essere manipolato: Alcuni gatti non tollerano coccole prolungate e possono mordere per richiedere spazio.