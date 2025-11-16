10 meravigliose destinazioni da scoprire in Vietnam e oltre

Con l’avvicinarsi del nuovo anno, esploriamo alcune delle destinazioni turistiche più promettenti per il futuro. Secondo Booking.com, ecco le 10 mete da non perdere nel 2026.

Mui Né, Vietnam: Situata lungo la costa sud-orientale del Vietnam, Mui Né offre una combinazione di bellezze naturali e avventura. Famosa per le sue spiagge e le dune di sabbia, è ideale per chi ama il kitesurf e la vela. Il suo fascino si riflette anche nei mercati locali e nei templi.

Bilbao, Spagna: Un tempo centro industriale, Bilbao si è trasformata in una meta culturale grazie alla moderna architettura del Guggenheim. Il suo centro storico, il Casco Viejo, è ricco di tapas e mercati, mentre la vivace gastronomia locale offre delizie da ristoranti stellati e taverne.

Barranquilla, Colombia: Famosa per il suo carnevale, Barranquilla è un concentrato di energia e cultura. Passeggiando lungo il Malecón, si possono scoprire eventi all’aperto e la street art del quartiere El Prado.

Philadelphia, Stati Uniti: Storia e cultura si intrecciano nella città che ha ospitato la firma della Dichiarazione d’Indipendenza. Nel 2026, festeggia il suo 250° anniversario con eventi unici, tra cui sport e street art.

Guangzhou, Cina: Conosciuta come Canton, Guangzhou è una metropoli vivace di grande importanza commerciale. La sua cucina cantonese e i templi storici la rendono una meta ideale per i buongustai.

Sal, Capo Verde: Questa isola è apprezzata per le sue spiagge di sabbia bianca e le acque cristalline, oltre a offrire attività come il windsurf e un ricco patrimonio culturale.

Manaus, Brasile: Situata nel cuore dell’Amazzonia, Manaus è il punto di partenza per esplorare meraviglie naturali come l’incontro delle acque, mantenendo un’atmosfera vivace e culturale.

Münster, Germania: Perfetta per gli amanti delle biciclette, questa città offre una ricca storia e un’atmosfera a misura d’uomo, con monumenti storici e spazi verdi ideali per passeggiate.

Kochi, India: Plasmata da una storia di scambi culturali, Kochi è nota per la Kochi-Muziris Biennale e la sua cucina di mare, rappresentando una porta d’ingresso per scoprire l’India meridionale.

Port Douglas, Australia: Fronteggiando la Grande Barriera Corallina, Port Douglas offre avventure come snorkeling e trekking, senza perdere il relax di cene sulla spiaggia.

