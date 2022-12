10 idee per tutte le tasche – FOTO

Un pacchetto da mettere sotto l’albero di Natale anche per il Micio? Ecco un elenco di regali per gatto Natale 2022 per trovare la giusta ispirazione e scegliere quello giusto per il vostro amico peloso.

I pelosi fanno parte della famiglia e anche per loro a Natale può/deve esserci un regalo da scartale sotto l’albero, non credi? Beh, se sei arrivato fin qui, a leggere questo articolo forse sei alla ricerca di un’idea che possa aiutarti a scegliere i regali per gatto per Natale 2022. In questo pezzo noi di amoreaquattrozampe abbiamo raccolto 10 idee per tutte le tasche: si va da oggetti che costano pochi euro fino a quelli un po’ più costosi. Non ti resta che continuare a leggere e scegliere. Per agevolarti la scelta ecco anche le foto.

Dall’abbigliamento al cuccia a forma di albero: ecco le idee regali per gatto Natale 2022

La novità del Natale 2022 è un robottino smart.

Emette luci che faranno divertire il vostro gatti e nel contempo fargli fare un bel po’ di movimento. Un’ottima idea regalo soprattutto se il gatto è in sovrappeso o con qualche chilo in più. Il costo? Circa 35 euro.

Rimanendo nell’ambito gioco e divertimento, a prezzo più basso, potete optare per la farfalla che svolazza continuativamente. Micio giocherà e soddisferà gli istinti di caccia. Costo circa 20 euro.

Ancora giocattoli, ma a tema natalizio e più semplici. Questa calza di Natale contiene 10 pezzi tra cui palline colorate, topo, Babbo Natale, alce, caramelle, palle di pelo, ecc. I giocattoli sono realizzati con materiali sicuri per gli animali domestici e quindi non tossici come corda, peluche e cotone. Costo a partire da 11 euro.

Ora un’idea che vi abbiamo proposto anche lo scorso anno, per i regali di Natale 2021 per gatto. Continuiamo a considerarlo un regalo troppo carino e quindi lo riproponiamo. Un letto – cuccia per gatto a forma di albero di Natale. Morbido e caldo coccolerà il tuo amico peloso a quattro zampe e, allo stesso tempo, decorerà la casa. Costo circa 20 euro.

Passiamo ora all’abbigliamento. Maglioni per gatto di Natale si trovano a partire da 11 euro o anche sciarpa natalizia per animali domestici (costo circa 8 euro) o ancora un collare a bandana per gatti a tema natalizio con cinturino regolabile. Per quest’ultimo il prezzo varia da 3,50 a 5,00 euro. Prestate sempre massima attenzione però a quello che scegliete e quando farli indossare al micio.

Il collare vero e proprio ma natalizio. In negozio e online ci sono diversi colori e stampe come il fiocco di neve, il pupazzo di neve e Babbo Natale. Un tocco simpatico ed elegante per le festività natalizie. Ti raccomandiamo di scegliere sempre prodotti di qualità, morbidi e regolabili per il tuo Micio. Prezzo a partire 5 euro.

Una dolce coccola per il gatto, un tocco di colore per la vostra casa. Si tratta di una coperta per il vostro migliore amico a quattro zampe: va bene per cane e per gatto. Realizzata in microfibra di alta qualità è morbida e calda. Costo a partire da 13 euro.

Concludiamo con la passione dei gatti: una fontanella con l’acqua ma in versione tech. I gatti adorano bere acqua fresca e pulita ed è per questo motivo che la fontana può essere un’idea originale come regalo per natale per il gatto. Micio giocherà a cercare di capire come funzione e a guardare le luci led. Costo a partire da 18 euro.