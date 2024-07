10 idee leggere (una più buona dell’altra)

Coccolatevi con le nostre ricette estive light, una più buona dell’altra e perfette per soddisfare anche i palati più esigenti.

Anche se si tratta sempre di qualche settimana all’anno, la prova costume suscita sempre un po’ di panico. Per mantenersi in forma però non bisogna rinunciare al buon cibo, solo capire come cucinarlo nel modo giusto. Per questo oggi veniamo in vostro soccorso con delle ricette estive light, semplici da preparare ma davvero molto gustose. Curiosi di scoprire quali abbiamo selezionato per voi?

Con l’arrivo della bella stagione si sente il desiderio di preparare pasti freschi e leggeri. Le preparazioni più ricche vengono accantonate per qualche mese a favore di ricette a base di pesce, frutta fresca e verdura. Vedremo quindi 10 ricette estive leggere e gustose: come preparare un’insalata di riso con verdure di stagione e fresche, ma anche tutta una serie di secondi piatti perfetti sia a pranzo che a cena. E se ve lo state chiedendo, sì, c’è spazio anche per un dolce!

Insalata di mare

insalata di mare

Non ci sono confini che tengono quando si parla dell’insalata di mare e ovunque vi troviate lungo lo stivale probabilmente l’avete assaggiata almeno una volta. Forse però non sapete che si può preparare in casa in modo semplice.

Ingredienti per 4 persone:

600 g di polpo

500 g di calamari

1 kg di cozze

350 g di gamberi

olio extravergine di oliva q.b.

2 spicchi d’aglio

olive nere q.b.

1/2 cipolla rossa

1 limone

prezzemolo q.b.

pepe q.b.

pomodorini q.b.

Per prima cosa pulite il polpo e i calamari e lessate il primo per 40 minuti, i secondi per 20. Fate aprire in padella le cozze con aglio e un filo di olio, quindi pulite i gamberi e scottateli per 2-3 minuti in una padella a parte. Tagliate i pesci più grandi a tocchetti, trasferiteli in una ciotola con le vongole private del guscio, i gamberi, le olive a rondelle, i pomodorini tagliati in quattro e la cipolla a fettine. Condite l’insalata di mare light con olio, sale, pepe e prezzemolo fresco emulsionati con del succo di limone.

Insalata di pollo light

ricette di insalata di pollo light

Se non siete amanti delle ricette di pesce, vi consigliamo di provare una delle nostre insalate di pollo light. Tra le ricette estive dietetiche più apprezzate in assoluto, è perfetta per cena o per pranzo e si presta benissimo a essere personalizzata a vostro piacimento. Ecco come piace a noi.

Ingredienti per 3 persone:

400 g di petto di pollo

3 pomodori

insalata mista q.b.

cipolla a piacere

olio extravergine di oliva q.b.

sale q.b.

Questa ricetta estiva base parte dalla cottura dei petti di pollo sulla griglia per un totale di circa 10 minuti. Nel frattempo mettete in un piatto l’insalata, i pomodori lavati e tagliati a tocchetti e la cipolla affettata. Distribuite poi il pollo e condite con olio e sale.

Da qui è possibile poi creare versioni sempre nuove e gustose aggiungendo ad esempio del pompelmo, del formaggio e dei gherigli di noce, diversi tipi di frutta come il melone, l’ananas e la mela oppure condirla con una salsa allo yogurt. Troverete sicuramente la versione giusta per voi tra le nostre proposte.

Gazpacho di zucchine

gazpacho di zucchine

Fresco e leggero, il gazpacho di zucchine è diverso da qualsiasi ricetta di questo genere abbiate mai provato. La preparazione è tanto semplice quanto insolita e non vi resta che provarla per scoprirne la bontà.

Ingredienti per 4 persone:

500 g di zucchine

1/2 porro

2-3 fette di pane casereccio

40 ml di aceto di mele

sale q.b.

olio extravergine di oliva q.b.

In una pentola rosolate il porro con un filo di olio poi unite le zucchine a rondelle e portatele a cottura, aggiungendo un pizzico di sale. A parte, ammollate il pane tagliato a tocchetti in una miscela di acqua e aceto. Unitelo alle zucchine non appena sono pronte e frullate con il mixer a immersione fino a ottenere una consistenza cremosa, da regolare eventualmente con acqua. Conservatelo in frigorifero fino al momento di servirlo.

Pesce spada in padella

pesce spada in padella

Trattandosi di un pesce molto magro, potete preparare senza troppi timori il pesce spada in padella. Basteranno una manciata di minuti per realizzare una delle ricette estive light per eccellenza.

Ingredienti per 4 persone:

4 fette di pesce spada

vino bianco q.b.

1 spicchio d’aglio

prezzemolo q.b.

timo q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

succo di limone q.b.

Mettete in padella un filo di olio con l’aglio, il prezzemolo e il timo quindi rosolate da entrambi i lati le fette di pesce spada. Sfumate con il bino bianco (ne basterà mezzo bicchiere) e dopo aver regolato di sale proseguite la cottura per circa 5 minuti. Servitelo subito completando a piacere con del succo di limone.

Insalata di salmone

Insalata di salmone

Per descrivere l’insalata di salmone bastano due parole: leggera e saporita. Con pochi ingredienti che ben si sposano, si può dare vita a un piatto unico perfetto se cercate delle ricette estive leggere. Vediamo i dettagli della preparazione.

Ingredienti per 4 persone:

200 g di salmone fresco

100 g di insalata mista

10 pomodorini

1 avocado

1 lime

1 cucchiaio di salsa di soia

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

sale q.b.

semi di sesamo q.b.

Per prima cosa affettate il salmone e fatelo marinare con olio e salsa di soia per 30 minuti. Nel frattempo lavate le verdure e asciugatele quindi adagiate l’insalata sul fondo di un piatto. Distribuite i pomodorini tagliati in quattro e l’avocado tagliato a fette e condito con il succo di lime. Scottate il salmone marinato in padella quindi unitelo all’insalata. Condite con olio e sale e arricchite con dei semi di sesamo appena prima di servirlo.

Spiedini con mozzarella, prosciutto e melone

Spiedini melone e prosciutto

Se siete stanchi di vedere il solito triste abbinamento male impiattato vi consigliamo di provare gli spiedini con mozzarella, prosciutto e melone. Si preparano in 10 minuti, non necessitano cottura e sono perfetti anche da servire come aperitivo.

Ingredienti per 8 persone:

1 melone

bocconcini di mozzarella

100 g di prosciutto crudo

La preparazione di questa ricetta estiva light è davvero semplice. Con l’apposito utensile ricavate delle palline dalla polpa del melone e infilzatele sugli spiedini alternandole a bocconcini di mozzarella e fettine di prosciutto. Serviteli al piatto per un aperitivo e farete un figurone.

Insalata di riso

Insalata di riso con zucchine e tonno

Tra i piatti estivi light per eccellenza poteva mancare l’insalata di riso? Siccome sappiamo che avete sempre qualche difficoltà nel prepararne la giusta quantità, oltre che con il ripiegare sui preparati già pronti, vogliamo darvi una carrellata di consigli per prepararla a regola d’arte.

Ingredienti per 4 persone:

350 g di riso

3 uova sode

3 scatolette di tonno

piselli q.b.

350 g di mais in scatola

3 würstel

2 carote

olive nere q.b.

basilico q.b.

olio extravergine di oliva q.b.

sale e pepe q.b.

Mentre cuocete il riso in abbondante acqua salata, dedicatevi alle verdure. Tagliate le carote a julienne, sbollentate i piselli e sgocciolate il mais. Riunite il tutto in una ciotola insieme al tonno sgocciolato non del tutto, ai würstel a rondelle, alle olive e alle uova sode a tocchetti. Scolate il riso, raffreddatelo e unitelo agli altri ingredienti. Profumate con il basilico, condite con olio, sale e pepe e il gioco è fatto.

Tartare di tonno

ricette di tartare di tonno

Se pensate che ci sia un solo modo di prepararla sappiate che state facendo un grosso errore. La tartare di tonno, come l’equivalente di carne, si presta a molte varianti, una più buona dell’altra. Il segreto è scegliere del pesce freschissimo (ovviamente abbattuto) e tagliarlo al coltello. Vi mostriamo come prepararla nella versione base ma nell’articolo troverete anche tutte le varianti.

Ingredienti per 4 persone:

400 g di tonno abbattuto

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

Sale q.b.

1 limone

Se non siete certi che il vostro tonno sia stato abbattuto, mettetelo in freezer per 96 ore prima di procedere con la ricetta. Tagliate a dadini piccolissimi la carne e trasferitela in una ciotola. Conditela con olio, sale e succo di limone, poi distribuitela nei piatti aiutandovi con un coppapasta. Tra tutte le ricette estive light è di sicuro la più raffinata!

Torta fredda allo yogurt

Torta fredda allo yogurt

Non poteva mancare tra i piatti estivi light almeno un dolce. Abbiamo pensato di proporvi la torta fredda allo yogurt perché non richiede cottura e si prepara con pochi ingredienti. È una sorta di cheesecake leggera e gustosa, perfetta per placare la vostra voglia di zuccheri.

Ingredienti per 4 persone:

100 g di burro

280 g di biscotti

380 g di yogurt

350 g di panna per dolci

50 g di zucchero a velo

1 bustina di vanillina

Frullate i biscotti poi amalgamateli con il burro fuso. Versate il tutto sul fondo di una teglia a cerniera pressando bene in modo da ottenere una base compatta. Mentre riposa in frigorifero, montate la panna con lo zucchero a velo e la vanillina, poi incorporate lo yogurt. Versate il ripieno sulla base e trasferite il tutto di nuovo in frigorifero per almeno 5 ore prima di consumarla. Potete decorare con frutta fresca oppure con dei topping a vostra scelta.

Gelato light

Gelato di frutta senza panna

Pensate che non sia possibile? Eppure realizzare un gelato light è davvero semplice. Non serve panna, latte né zucchero solo una banana, frutta a piacere e giusto un poco di latte vegetale. Ecco il procedimento per l’ultima delle nostre ricette estive light.

Ingredienti per 2 persone:

1 banana

130 g di frutta a scelta

70 ml di latte vegetale

Tagliate la frutta a tocchetti e riponetela separatamente nei sacchetti gelo e poi in freezer per tutta la notte. Il giorno seguente frullatela con un mixer molto potente, aggiungendo il latte poco per volta, fino a ottenere la caratteristica consistenza del gelato. Consumatelo immediatamente distribuendolo nelle coppette.

Siamo certi di aver fatto colpo almeno con qualcuna delle nostre ricette estive light: sono tutte deliziose e semplici da preparare!