10 idee last minute entro i 25 euro

Idee regali per amante degli animali che siano economici ma non banali? Ecco tutto quello che devi sapere per poter scegliere al meglio.

Mancano una manciata di giorni a Natale e ti mancano gli ultimi regali. Non sai proprio cosa regalare all’amica di sempre (le hai già regalato tutto), al cugino che vive lontano o allo zio che vedi solo durante le festività natalizie. Se sai di certo che la loro passione sono gli animali allora puoi stare tranquillo, in questo articolo troverai la giusta ispirazione. Motivo? Perché noi di amoreaquattrozampe abbiamo raccolto una serie di suggerimenti irresistibili. Pronto a scegliere quello che più fa al tuo caso?

Dalla borsa termica al libro antistress: i regali per amante degli animali

La nostra carrellata inizia con il portaocchiali.

Mucca, gufo, bradipo, maialino ma anche asinello e volpe. I motivi per questo oggetto sono davvero tanti e colorati oltre che utili. Con questo piccolo oggetto il destinatario del vostro regalo non lascerà più in giro per casa occhiali da vista o da sole ed eviterà di girare per casa e per l’ufficio in cerca delle sue lenti. Il porta occhiali originale è perfetto per sapere sempre dove sono gli occhiali. Costo a partire da 9 euro.

Amanti degli animali ma anche anche della tecnologia e della musica? Allora l’altoparlante bluetooth è la soluzione ottimale. Anche in questo caso i motivi si sprecano: guarda la foto, ce n’è davvero per tutti i gusti. Costo a partire da 25 euro.

Per l’ufficio, per il lavoro, in spiaggia, per il pic-nic, per la gita fuori porta, per la pesca con gli amici, canottaggio ed escursionismo, sport e barbecue domenicali. La borsa termica è un’idea regalo adatta per grandi e piccoli. Costo a partire da 15 euro.

Accogliere i bambini o gli ospiti a casa con un asciugamano colorato e sicuramente poco diffuso in giro. Ecco un set di asciugamani a forma di cane. Costo circa 24 euro.

Un irresistibile set di formine per biscotti. Far i biscotti, soprattutto con i bambini, sarà un’avventura divertente. A partire da 8 euro.

Amico spendaccione o che ripete sempre che vorrebbe risparmiare e mettere da parte un gruzzoletto per realizzare un desiderio. Allora la soluzione è un salvadanaio elettronico (o anche in semplice acciaio/ceramica) a tema animale. Nella foto vedete un esempio di panda, gufo e scimmia. Costo (della versione elettronica) a partire da 14 euro.

La maggior parte di noi ha una vita piena di impegni e stress. Allora perché non pensare a un regalo “antistress” divertente? Colorare rilassa molto; in commercio e sul web ci sono tantissimi libri da colorare mandala e non proprio a tema animali. A partire da 7 euro.

Durante gli inverni rigidi uno dei tormenti delle persone più freddolose sono i piedi congelati. La soluzione potrebbe essere uno scaldapiedi o piedone ovviamente a tema animali. In commercio ci sono zampe o panda, conigli, scimmie semplici oppure riscaldabile con la corrente elettrica. Si tratta di una sorta di mega pantofole ideali per tenere i piedi caldi quando si è al pc o mentre si guarda la tv sul divano. Prezzo a partire da 16 euro fino a 40 per quelli elettici.

Lampada a led in legno da tavolo, comodino, scrivania. Adatta anche per i bambini, ha diversi temi come cane, gatto, delfini, alce, tigre, lupo. Prezzo a partire da 16 euro.

Un rotolo o un pacco di adesivi. Molto utili e divertenti per decorare agende, quaderni, bigliettini di auguri e per chiudere piccoli pacchetti. A partire da 4 euro.

Se in questo elenco nulla ti ha colpito puoi provare a dare un’occhiata ai regali di Natale per gli amanti dei gatti da 4 a 20 euro oppure ai regali per amanti dei cani da 30, 40 e 50 euro.