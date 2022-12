10 idee da 30, 40 e 50 euro

Regali Natale 2022 ancora in alto mare? Se stai cercando l’idea giusta per l’amante o un proprietario di cani in questo elenco troverai la giusta ispirazione. Leggere per credere.

Ogni anno sempre la solita storia: impazzire a cercare il regalo perfetto per stupire con un dono speciale ma spendere il budget prefissato. Se il destinatario del regalo è un proprietario o semplicemente un amante dei cani e se intendi spendere dai 30 ai 50 euro è molto probabile che questo articolo possa aiutarti. In questo elenco troverai di tutto: da oggetti per il benessere di fido, a sfiziosi elementi d’arredo, a oggetti che non possono mai mancare in una escursione all’aria aperta con Fido. Pronti? Via!

Dall’altoparlante Bluetooth al kit pronto intervento: i regali Natale 2022 che chi ama i cani

Il nostro elenco inizia con lo zerbino personalizzato.

Puoi scegliere di personalizzare lo zerbino con il nome e con la razza del tuo amico peloso a quattro zampe. In commercio trovi diversi colori, forme e modelli. Costo 35 euro.

Quello che non deve mai mancare in casa, in viaggio, durante le gite fuori porta quando si ha un animale domestico. Stiamo parlando del kit pronto intervento per ispezionare, pulire, medicare le ferite, misurare la temperatura corporea. Se spendete dai 30 euro in su il kit sarà completo e al suo interno ci sarà, ad esempio, l’otoscopio veterinario particolarmente utile per controllare se il cane o il gatto ha gli acari dell’orecchio o il termometro digitale per controllare se gli animali hanno la febbre o no e una comoda guida al pronto intervento. Come dicevamo, costo dai 30 euro in su, dipende da quanto è completo il kit.

Mai più allontanamenti e “scappatele” con il collare GPS. Collegato a una comoda app permette di seguire gli spostamenti dell’animale in caso di allontanamento. Per far funzionare il collare è necessario installare una scheda SIM di rete nel localizzatore GPS per poi connettersi all’app. Costo dai 30 ai 50 euro.

Borraccia termica da viaggio con abbeveratoio e ciotola portatile. La borraccia comprende ciotole svitabili per mangiare, bere e tenere l’acqua fresca. Ideale in caso di scampagnate, campeggio o uscite fuori porta col cane. Costo circa 30 euro.

Cuscinetto riscaldante adatto per animali domestici anziani, artritici, cuccioli appena nati, in gravidanza, convalescenti o semplicemente in giornate con temperature molto rigide. Da 30 a 40 euro.

Lampada per foto con zampa di cane personalizzata e luce led. Ha la forma della zampa del cane ed è possibile personalizzarla inserendo un testo sulla base e 5 fotografie. In commercio ci sono diversi modelli (un’altra a forma di osso per esempio) e alcuni hanno la luce con tre colori regolabili. Costo 35 euro.

Set copripiumino e federe a tema cane. In negozio o anche online trovate idee anche natalizie. Da 35 euro in su.

Uno strumento utilissimo per l’auto. Si tratta di un coprisedile impermeabile posteriore. A partire da 30 euro.

Altoparlante bluetooth a forma di cane a partire da 40 euro. Alcuni ballano e si muovono a tempo di musica.

Una scultura d’arredo. In legno, resina, ceramica, colorata oppure no, economica o un po’ più importante, seria o divertente. Cercate nei negozi o sul web il componente d’arredo che più vi piace e che più incontra lo stile e il gusto del destinatario del dono. Costo a partire da 40 euro in su.

In questo elenco non avete trovato nulla di interessante? Avete deciso di ridurre il budget per questo regalo? Non c’è nessun problema: ecco le idee regalo per amanti dei cani a meno di 5 euro, ma non solo anche i regali dai 7 ai 30 euro.