10 idee da 30, 40 e 50 euro

Alla ricerca di idee regali da fare ad appassionati degli animali? Il tuo budget si aggira dai 30 ai 50 euro? Sei nel posto giusto. Continua a leggere.

Sei alla ricerca degli ultimi regali e mancano una manciata di giorni a Natale. Se per l’amante degli animali non sai proprio cosa regalare devi continuare a leggere questo articolo. Siamo sicuri che questa lista non ti deluderà. Motivo? Noi di amoreaquattrozampe abbiamo raccolto gli oggetti più carini, nuovi e inusuali che trovi in commercio per questo Natale 2022. Continua a scorrere l’articolo e fai la tua scelta.

Dal quadro personalizzato al Metal Wall Art: i regali appassionati animali

La nostra carrellata inizia con la gita fuori porta.

Una visita guidata, una giornata o un week-end in una fattoria didattica o in agriturismo a contatto col mondo animale. Insoma un momento di relax all’insegna della natura e del mondo animale. In questo caso i prezzi cambiano a seconda del luogo, della durata o delle attività, ma ci sono box a partire da 50 euro.

Un quadro personalizzato. Se già possiedi una foto del destinatario del dono potrai farla stampare scegliendo la dimensione che più ti piace. Altrimenti opta per un buono in modo tale da poter realizzare il quadro in un secondo momento. Prezzo? Considera che i 40*40 cm o 40*50 cm o 60*40 cm costano circa 30 euro.

Ritratti di cani, gatti e animali domestici divertenti che “diventano! astronauti, pittori, motociclisti etc. In commercio ce ne sono tanti e tutti colorati e divertenti. Costo a partire da 30 euro.

Un accessorio della casa davvero poco inusuale. Si tratta di appendi abiti da muro moderni decorativi realizzati in resina. Utili per appendere abiti, sciarpe, borse, zaini ma anche asciugamani in cucina o bagno. Costo a partire da 40 euro.

Lampada da Parete LED per camera da letto, soggiorno, studio, sala da pranzo, corridoio, camera per bambini dal design animali. Si tratta sì di una lampada, ma quando è spenta diventa un vero e proprio dipinto. A partire da 40 euro.

Sempre rimanendo in ambito arredamento casa o ufficio ecco Metal Wall Art (nella foto la testa di cervo). E’ una decorazione geometrica, perfetta idea regalo per gli appassionati di animali e natura. Prezzo circa 50 euro.

Complementi d’arredo come statuette, svuota tasche, posacenere. Colorati e divertenti oppure più seriosi. In commercio ce n’è davvero per tutti i gusti e tutte le tasche. A partire da 35 euro.

Biancheria da letto: singolo a partire da 32 euro, matrimoniale a partire da 42 euro.

Ve lo abbiamo proposto tra i regali da fare agli amanti del gatto, ma è perfetto anche per chi adora gli animali in generale. Stiamo parlando del portariviste a forma di felino per tenere a portata di mano riviste, giornali o cataloghi e arredare il soggiorno o la camera da letto o l’ufficio. In commercio troverete diversi temi animali, colori e materiali con prezzi a partire da 30 euro.

Un disco di vinile che è diventato un orologio da parete. E i soggetti sono davvero inusuali: pipistrelli, camaleonti e perfino cincillà. A partire da 30 euro.