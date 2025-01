10 giorni in Oman tra antichi forti, incenso e mirra

Un viaggio in Oman offre un’esperienza unica, caratterizzata da paesaggi straordinari, dalla cultura affascinante e da un costo relativamente contenuto. Per le vacanze di Natale, abbiamo optato per questo paese, atterrando ad Abu Dhabi e noleggiando un’auto per attraversare il confine. Abbiamo scelto una Toyota Corolla da 350€ per dieci giorni, incluso un costo per l’assicurazione. Valutiamo anche i costi del visto, che è gratuito per soggiorni inferiori a 14 giorni, e un prezzo competitivo della benzina.

Il nostro itinerario di 2850 km ha compreso molte tappe importanti. Abbiamo visitato il Forte di Bahla e il Castello di Jabrin, gustando un buon pranzo in un ristorante turco a Nizwa. I mercati locali offrono diverse opportunità di shopping con prezzi accessibili per le merci. Durante il secondo giorno abbiamo esplorato Jebel Shams, raggiungibile con un SUV, e visitato Bait Al Safah, un museo delle tradizioni omanite.

Il terzo giorno è stato dedicato al Wadi Bani Khalid, un luogo splendido, seguito da una notte nel deserto di Wahiba Sands, dove abbiamo sperimentato l’ospitalità beduina. La giornata seguente ci ha portato all’isola di Masirah, famosa per le sue spiagge, ma purtroppo non all’altezza delle aspettative. Abbiamo celebrato il Capodanno presso un ristorante sull’isola, mentre la settimana continuava esplorando Ras al Jinz, conosciuto per la deposizione delle uova delle tartarughe.

Proseguendo, abbiamo visitato Sur e il Wadi Shab, da dove si può accedere a caverne sorprendenti. Il nostro soggiorno a Muscat ha compreso visite a forti storici, come il Forte di Nakhal, e una passeggiata nel souq. La giornata finale ha incluso un veloce tour per Bait Nua’man e il Forte di Sohar prima di attraversare il confine verso gli Emirati.

Il viaggio ha rivelato molte curiosità sull’Oman, tra cui la resistenza dei cammelli nel deserto. Consigli pratici includono la scelta dei forti e dei wadi meno turistici, l’importanza di portare posate e la facilità di guidare senza necessariamente usare un veicolo 4×4, sebbene sia consigliato rispettare i limiti di velocità e curare la vettura prima di entrare in città. L’Oman si è dimostrato un paese affascinante e ricco di esperienze indimenticabili.