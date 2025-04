10 fatti affascinanti sulla vista dei gatti: veri superpoteri

La vista dei gatti è affascinante e presenta caratteristiche uniche che li differenziano dagli esseri umani. Ecco dieci fatti interessanti sulla loro visione che è quasi un superpotere.

Innanzitutto, i gatti hanno un campo visivo ampio di circa 200 gradi, superando il nostro limite di 180 gradi. Tuttavia, anche i felini possono soffrire di malattie oculari come cataratta, glaucoma e infiammazioni. La loro straordinaria percezione del movimento li aiuta a rilevare anche i movimenti più sottili, cruciali per un predatore. Le loro pupille verticali regolano la luce in modo preciso, adattandosi rapidamente alle variazioni di illuminazione.

Un’altra caratteristica particolare è il “Riflesso del Red Eye”, che non si presenta negli occhi dei gatti grazie al tapetum lucidum, un tessuto che riflette la luce in modo peculiare. Inoltre, possiedono una terza palpebra protettiva che salvaguarda gli occhi. Anche se la loro visione è meno dettagliata, sono abili nel captare ogni piccolo movimento e sono particolarmente attivi durante il crepuscolo e all’alba, dimostrando una visione crepuscolare eccellente.

I gatti vedono principalmente i colori blu e giallo, mostrando difficoltà nel distinguere il rosso e l’arancione. Infine, in condizioni di scarsa illuminazione, i gatti possono vedere fino a sei volte meglio degli esseri umani, rendendoli predatori notturni eccezionali.

In aggiunta, i gatti comunicano anche con gli occhi: l’“Slow Blink” è un gesto d’affetto che se replicato dai proprietari genera una risposta simile, creando un legame speciale tra il gatto e l’essere umano.