10 deliziose ricette di polenta, incluso un dolce!

La polenta, un ingrediente semplice e genuino, è spesso associata a pranzi in famiglia e accoglienti scene di montagna. Tuttavia, il suo potenziale va ben oltre i piatti tradizionali, rivelandosi un elemento versatile in cucina, anche nella preparazione di dessert. La qualità della farina è fondamentale per una polenta impeccabile: si consiglia di utilizzare una macinatura a pietra, che preserva sapore e nutrienti del mais. La granulometria influisce sulla consistenza: la polenta bramata grossolana è ideale per piatti robusti, mentre il fioretto fine si presta a preparazioni più delicate. Per ottenere una polenta cremosa, è utile aggiungere un pizzico di bicarbonato all’acqua di cottura e mescolare energicamente con una frusta per evitare grumi.

Esistono diverse varianti di polenta che ampliano le possibilità culinarie. La polenta bianca, realizzata con mais Biancoperla, ha un sapore leggero ed è perfetta con piatti a base di pesce. La polenta rossa presenta un gusto marcato, ideale con piatti speziati come tajine o curry. La polenta taragna, tipica della Valtellina, combina mais e grano saraceno per un sapore intenso, perfetta con formaggi e verdure. Ci sono anche versioni arricchite con farine di legumi o cereali, che, dopo essere grigliate, possono diventare antipasti o basi per sformati vegetali.

Grazie alla sua versatilità, la polenta offre infinite opportunità di reinterpretazione, rendendola un ingrediente creativo in cucina.