10 curiosità su Drag Race Italia

La seconda stagione di Drag Race Italia è ufficialmente iniziata e Luquisha Lubamba, Miss Simpatia in carica, ha pubblicato sul suo profilo TikTok un video che svela dieci curiosità sulla trasmissione.

La drag queen ha rivelato che prima delle registrazioni ognuna di loro ha soggiornato in un albergo diverso e che durante la race erano sempre microfonate: “Esiste una persona nel mondo della televisione che trascrive tutto quello che diciamo, anche le ca**ate!“. Durante la riprese il momento della runway veniva registrato per tre volte, anche senza musica, questo probabilmente per prendere e montare i momenti migliori di ognuna di loro in passerella.

Luquisha Lubamba ha poi svelato che il rumix della finale di Drag Race Italia è stato girato ben sette volte diverse; il file audio del rusical è stato registrato in un vero studio di registrazione, mentre il rumix direttamente sul set. A livello strutturale ha poi confessato che la werkroom e il main stage erano di fianco l’uno all’altro nello stesso teatro e che dietro gli specchi – proprio come al Grande Fratello Vip – erano posizionate le telecamere. I confessionali venivano registrati ogni due/tre giorni, ma dovevano indossare sempre gli stessi vestiti. Infine ha confessato che durante tutta l’esperienza le drag queen non hanno potuto avere alcun contatto con l’esterno.

Queste cose già le sapevate?

