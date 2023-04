10 cose che fa il tuo cane quando cerca di dirti una cosa: come capire Fido

Non è così scontato ma neppure impossibile: come capire i comportamenti del cane attraverso dei segnali che ci invia il suo corpo.

Alle volte (soprattutto all’inizio) vorremmo tanto un ‘traduttore’ simultaneo delle sue emozioni e dei suoi atteggiamenti per capire cosa sta cercando di dirci. Non è sempre facile, specie per i padroni alle prime armi, capire un animale come Fido per quanto sia altrettanto facile instaurare con lui un legame profondo che duri nel tempo. Ma come capire i comportamenti del cane? Analizzando i segnali che ci invia il suo corpo: il decalogo che renderà tutto più chiaro.

Non solo corpo: come si fa capire Fido

Oltre ad utilizzare coda, zampe e tutto il corpo per esprimersi, Fido ha anche un altro potente ‘mezzo’ di comunicazione a sua disposizione, ovvero la voce e l’abbaio. Dal punto di vista vocale il cane ha vari canali per farci capire cosa sta provando, ovvero: ansimare, uggiolare, cantare e naturalmente abbaiare.

Quando i cani ansimano, cioè respirano a basso volume, solitamente sono felici e rilassati ma può capitare che esprimano così anche la loro agitazione, senza contare che a volta l’ansimare può trasformarsi in affanno (dovuto a fattori esterni come il caldo).

Uggiolare gli serve per esprimere stress, dolore o per rendere meglio l’idea di una esigenza impellente, come il bisogno di uscire a fare la sua passeggiata. Il canto del cane invece si accompagna solitamente a dei suoni emessi o riprodotti dal suo padrone (quando ad esempio suona il piano o ascolta musica), quindi è come se fosse una sorta di accompagnamento.

Infine il mezzo migliore che ha per farsi capire e ciò che dobbiamo necessariamente provare a fare è interpretare i vari modi di abbaiare del cane, che hanno suoni e significati diversi a seconda del suo stato d’animo. Tra i vari suoni infine vi è anche il guaito, che è spesso associato a un malessere, un trauma o un dolore sopraggiunto all’improvviso.

Come capire i comportamenti del cane: quali sono

Ma se cogliamo soffermarci solo dal suo esprimersi fisico, allora sarebbe comodo avere una sorta di legenda di tutti i suoi gesti, in modo da comprendere ed eventualmente accontentare ogni sua richiesta. Per comodità sarà meglio dividere i vari significati a seconda della zona del corpo ‘utilizzata’ per esprimersi ovvero: coda, orecchie e bocca.

Come capire i 3 comportamenti della coda del cane

In molti l’hanno definita (e a ragione) una sorta di penna con la quale Fido scrive le sue emozioni: quando la tiene alta e erta è segno che il cane non è per nulla rilassato, anzi è pronto per attaccare in quanto avrà notato qualche segnale di pericolo.

Se al contrario la coda è piuttosto morbida tanto da tenerla bassa e tra le zampe, si sente a disagio per una sensazione di paura e insicurezza, che inibiscono atteggiamenti e movimenti. Se invece di tenerla fissa in una posizione, la muove e la agita in aria, significa che è positivo e felice.

Come capire i 2 comportamenti delle orecchie del cane

Anche questa zona è molto importante da considerare poiché se Fido le tiene tirate all’indietro, appiattite sul capo, indica un sentimento di sottomissione, di paura e frustrazione; se invece sono dritte e ben alzate, significa che il cane è attento e vigile a tutto ciò che accade intorno a lui.

Come capire i 3 gesti con la bocca del cane

Cosa fa un cane con la bocca? Morde. E in quale occasione? Solitamente questo è il suo modo per dimostrare attaccamento, possesso, gelosia nei confronti di qualcosa (o qualcuno come nel caso del padrone) che sente come di sua proprietà nei confronti di una possibile minaccia esterna. Potrebbe altrettanto stringere in una morsa un oggetto per evidenziare che si tratta di una sua proprietà, difendendolo da attacchi di terzi.

Mostrando i denti dichiara sfida, in atteggiamento di aggressività, mentre quando ansima e la apre, lo fa perché è felice. Infine se leccano mani e viso è sicuramente per l’allegria nel vederci e nello stare con noi, soprattutto dopo un lungo periodo di assenza (anche se la percezione del tempo nei cani non è molto chiara).

E se rizza il pelo?

In questo caso pare che Fido si senta minacciato e stia in allerta: la possibilità che stia per attaccare è molto alta, quindi bisogna prestare attenzione ed eventualmente stargli alla larga, in attesa che si calmi.