10 consigli utili per la bella stagione

Con la bella stagione occorre sapere come curare il cane con il caldo intenso, quindi, ecco alcuni consigli preziosi da seguire da subito.

Gli animali hanno una buona protezione contro il freddo e il caldo. Tuttavia, quando queste condizioni si fanno estreme anche per loro è difficile resistere. Parleremo, in particolare, di che cosa fare quando fa troppo caldo.

Infatti, siamo entrati nella bella stagione, in primavera ed estate il sole scalda molto anche al mattino e i cani hanno voglia di trascorrere molte ore all’aperto.

Tuttavia, occorre pensare a come curare il cane quando fa caldo con alcuni accorgimenti per non andare incontro a inconvenienti. Pensiamo che un cane ha tanto pelo, che fa da isolante, certo, ma se l’afa è tanta anche il cane può soffrirne.

Inoltre, pensiamo alle zampe che devono poggiarsi su asfalti roventi, sabbia bollente e questo di sicuro va evitato il più possibile. Ecco qui di seguito qualche prezioso consiglio da mettere subito in pratica.

Curare il cane quando fa caldo: 10 preziosi consigli

I cani sudano in modo diverso da noi. Per regolare la loro temperatura corporea respirano in modo particolare e sudano dalle zampe.

Iniziamo con l’elenco delle cose da fare per poter dare sollievo al proprio animale domestico:

dargli cose fresche da mangiare : l’ideale sarebbe congelare dello yogurt naturale con del formaggio spalmabile e poi farlo leccare al nostro amico;

: l’ideale sarebbe congelare dello yogurt naturale con del formaggio spalmabile e poi farlo leccare al nostro amico; congelare del brodo di pollo, molto apprezzato dal cane, è una sicurezza di nutrizione e freschezza;

aggiungere un paio di cubetti di ghiaccio alla ciotola dell’acqua;

alla ciotola dell’acqua; dare cibo umido invece di cibo secco per mantenerlo idratato;

portarlo a fare la passeggiata la mattina o la sera , quando il sole è meno caldo;

, quando il sole è meno caldo; mettere a disposizione costante acqua da bere ;

; bagnare spesso il pelo con acqua fresca;

con acqua fresca; prendere una piscinetta da mettere in giardino per farlo entrare e giocare al fresco;

da mettere in giardino per farlo entrare e giocare al fresco; non tagliarli il pelo : gli serve da isolante termico;

: gli serve da isolante termico; proteggerlo dai parassiti.

Tenerlo al sicuro da parassiti come pulci e zecche è fondamentale per la sua salute nella bella stagione.

Come proteggerlo dai parassiti

La bella stagione è anche il periodo in cui le pulci e le zecche si preparano ad attaccare i nostri amici a quattro zampe. Dobbiamo essere sempre pronti e prevenire problemi e malattie.

Per questo è fondamentale rivolgersi al veterinario e trovare il giusto antiparassitario da somministrare al proprio cane. Ce ne sono di tanti tipi diversi a seconda delle esigenze e dell’animale.

La prima cosa da fare sarebbe evitare le zone boschive o le zone della città in cui c’è erba alta. Poi, trattare costantemente l’animale con gli antiparassitari e controllare ogni giorno il pelo.

Le zecche, in particolare, possono essere pericolose ed ecco perché è necessario toglierle se presenti, ma con molta attenzione.

Un ultimo suggerimento, molto importante in primavera ed estate, è quello di tenere sempre puliti gli accessori del cane che usa in casa. Questo significa pulire i suoi giocattoli, la cuccia, le ciotole e tutto quello che usa abitualmente.