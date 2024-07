10 consigli per farlo in meno di un’ora

Seguendo i nostri consigli scoprirete come sbrinare il freezer in meno di un’ora con poca fatica e in modo sicuro.

Quanto è noioso sbrinare il freezer? Bisogna vuotarlo, farlo scongelare, pulirlo e poi pulire tutta la cucina perché inevitabilmente va ghiaccio e acqua ovunque. Eppure è un’operazione necessaria affinché questo prezioso elettrodomestico renda al massimo. Lo strato di brina infatti riduce l’efficienza energetica del congelatore che faticherà maggiormente a tenere costante la temperatura. Inoltre, il ghiaccio riduce lo spazio disponibile all’interno. Vediamo quindi come sbrinare il freezer in modo corretto, senza danneggiarlo e riducendo al minimo la fatica.

Freezer da sbrinare

10 consigli per sbrinare il freezer senza staccare la spina

Se anche voi fate parte di coloro che hanno il freezer sempre pieno imballato, quando si tratta di sbrinarlo si finisce un po’ nel panico. Dove metto gli alimenti? Come tolgo il ghiaccio velocemente? Devo anche staccare la spina? Stiamo per rispondere a queste e altre domande.

Borse gelo. Procuratevi le classiche borse gelo che si utilizzano per trasportare i surgelati dal supermercato a casa e utilizzatele per riporre i cibi congelati. Vi consigliamo di usarle soprattutto per quegli alimenti che tendono a scongelare prima come le verdure e le erbe aromatiche. In alternativa potete preparare delle bacinelle colme di acqua e ghiaccio. Se non avete nulla di ciò coprite i cassetti con dei fogli di carta di giornale. Spegnete il freezer. Se il vostro elettrodomestico ha due motori potete spegnere solo il freezer, viceversa dovrete spegnere anche il frigorifero. Niente paura: in un’ora avrete finito e basterà non aprirlo per preservare i cibi all’interno. Solitamente quindi non è necessario staccare la spina per sbrinare il freezer. Acqua calda. Una pentola o due colme di acqua quasi bollente posizionate nei ripiani del freezer velocizzeranno lo scioglimento del ghiaccio. L’importante è posizionare al di sotto un sottopentola e poi chiudere la porta. Se lo strato di brina è sottile potete utilizzare anche degli spruzzini riempiti con acqua calda oppure dei panni imbevuti. Alcuni siti suggeriscono di utilizzare il phon ma i grandi produttori di elettrodomestici lo sconsigliano in quanto potrebbe danneggiare i sensori o le pareti in plastica. Leggete le istruzioni. Sembra scontato ma alcuni freezer sono dotati di piccoli trucchi per favorirne la pulizia. Per esempio l’ultimo cassetto che funge da raccogli ghiaccio o l’apposita spatola che se inserita alla base aiuta l’acqua a defluire più velocemente. Stracci e giornali. Vi serviranno per raccogliere il ghiaccio sciolto quindi procuratevene qualcuno da disporre davanti all’apertura: eviterete di dover lavare tutto il pavimento. Utensili. Il freezer è più delicato di quanto si possa pensare e va pulito utilizzando oggetti di plastica rigida. Niente lame, spatole e spazzole abrasive o rischierete di rovinarlo. Scegliete piuttosto le apposite spatole per il ghiaccio (le stesse che si usano sui vetri della macchina) se avete perduto la spatola in dotazione. Pulire. Una volta scongelate, le pareti vanno anche pulite. Non è necessario acquistare prodotti specifici: una soluzione di acqua e aceto o acqua e bicarbonato insieme a un panno morbido andranno benissimo. Ricordatevi poi di asciugare tutto alla perfezione o il primo strato di ghiaccio è assicurato! Olio. Sapevate che un sottile strato di olio distribuito sulle pareti interne rallenta la formazione del ghiaccio? Aiutatevi con un pezzetto di carta e optate per un olio di semi. Fine. Ora non vi resta che riaccendere il freezer e attendere che vada in temperatura prima di riporre all’interno tutti gli alimenti. Attenzione. Riposizionando i cibi nel freezer verificate che non si siano scongelati. In tal caso trasferiteli in frigorifero e cucinateli quanto prima. Inoltre, disponete il tutto di modo che riusciate a trovarlo, mettendo più a portata di mano i cibi da consumare prima.

Consigli extra: il freezer andrebbe sbrinato circa ogni sei mesi. Il continuo apri e chiudi della porta infatti è la principale causa della formazione di brina. Pertanto, quando arriva ad avere uno spessore di 5 mm massimo 1 cm occorre procedere con questa noiosa operazione.

Per evitare che gli alimenti si scongelino, scegliete la stagione più fredda, evitando i mesi estivi. In commercio poi esistono degli spray apposta che se spruzzati direttamente sulla brina ne provocano lo scioglimento, rendendo più rapida la pratica. Utile poi per velocizzare le operazioni (ma non indispensabile) un’aspirapolvere che aspira anche i liquidi.