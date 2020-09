Più di 20 milioni di persone in tutto il mondo soffrono di scompenso cardiaco, ed entro il 2030 si prevede che questa cifra salirà di oltre il 25%. E in Europa le diagnosi si attestano a 400 casi per ogni ora, o a 7 casi ogni 60 secondi. Solo nel nostro Paese, questa patologia riguarda l’1,7% della popolazione, circa 1 milione di persone, e fa registrare 190.000 ospedalizzazioni. Numeri che ‘fotografano’ la rilevanza della patologia al centro della campagna ‘Il cuore non può aspettare‘, promossa da Novartis per informare sull’importanza della prevenzione e della continuità terapeutica e che parte oggi, in occasione della Giornata mondiale del cuore.

