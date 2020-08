Baby K raggiunge 1 miliardo di views su YouTube: la cantante festeggia sui social il nuovo record, in attesa di conferme ufficiali.

Nuovo record per Baby K. La regina delle estati italiane sarebbe diventata la prima artista donna italiana a sfondare il muro del miliardo di views su YouTube. Numeri pazzeschi, straordinari, che a quanto pare dovrebbero essere solo ratificati da chi di dovere. Ma intanto l’ex rapper non ha saputo contenere al sua felicità, e ha festeggiato questo traguardo con un post sui social.

Baby K da record: 1 miliardo di views su YouTube

L’importantissimo traguardo della cantante lanciata da Tiziano Ferro sarebbe arrivato grazie al video dell’ultimo singolo, Non mi basta più con Chiara Ferragni, che ha già racimolato oltre 22 milioni di clic. Ma ovviamente si è andato solo a sommare a tutte le clip dei più grandi successi della sua carriera.

Baby K

Queste le parole pubblicate dalla popstar: “1 miliardo di visualizzazioni su YouTube!! In attesa di conferma parrebbe che sia la prima artista donna italiana e top 3 artisti ad aver raggiunto questo incredibile traguardo sul proprio canale YouTube. Il mio cuore batte fortissimo… semplicemente GRAZIE.” Di seguito il post:

Baby K: le canzoni più famose della carriera

Ovviamente non è solo merito di Chiara Ferragni e Non mi basta più. Non a caso, la popstar ha pubblicat un video che ripercorre le sue canzoni più importanti, a partire da Killer, il brano che l’ha lanciata insieme a Tiziano Ferro.

Ma a far decollare i suoi numeri sono stati tutti i suoi tormentoni estivi, a partire da Roma-Bangkok con Giusy Ferreri, datato ormai 2015. Un video che, da solo, è riuscito a superare per la prima volta per un’artista italiana quota 100 milioni di views e poi anche la quota 200. Oggi si attesta su più di 262 milioni di visualizzazioni.