1 maggio, l’appello di Schlein

La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha partecipato oggi, 1 maggio, a una manifestazione a Roma insieme al leader della Cgil, Maurizio Landini. Durante l’evento, Schlein ha rilanciato la proposta di introdurre un salario minimo e ha esortato i cittadini a votare ai referendum sul lavoro. Ha affermato: “Chiediamo alla maggioranza un segno tangibile: l’approvazione di un salario minimo. È un tema su cui abbiamo già raccolto firme e speriamo di discuterlo presto”. Sottolineando l’importanza dei referendum dell’8-9 giugno, ha invitato i cittadini a partecipare: “Avranno la possibilità di votare per la sicurezza sul lavoro, contro la precarietà e per la dignità di lavoratrici e lavoratori”.

In un post su Facebook, la leader del Pd ha esteso gli auguri per il Primo Maggio a tutte le lavoratrici e i lavoratori, affermando che il partito è al loro fianco: “C’è tanto da fare per migliorare le condizioni di chi lavora”. Ha inoltre denunciato il problema della precarietà, dei subappalti e della mancanza di sicurezza nei luoghi di lavoro, definendo Giorgia Meloni complice della situazione di 3,5 milioni di lavoratori poveri. Schlein ha attaccato la premier, affermando che continua a negare l’esistenza di un problema salariale in Italia, malgrado i dati dell’Istat che mostrano un abbassamento degli stipendi dell’8% rispetto al 2021. Ha concluso invitando tutti a votare per i referendum dell’8 e 9 giugno, riaffermando la necessità di difendere la dignità del lavoro.