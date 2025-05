1 maggio, ecco perché mangiare fave e pecorino

‘Fave e pecorino’ è un piatto tipico della tradizione romana, simbolo delle scampagnate del 1° maggio, noto per i suoi benefici salutari. Questo accostamento, consumato dai romani durante la festa di primavera come augurio di prosperità, è tanto delizioso quanto energetico e bilanciato. Secondo Ciro Vestita, medico dietologo, è l’ideale per chi trascorre le giornate all’aperto.

Il pecorino, formaggio a pasta dura, contiene molte calorie, ma abbinato alle fave aiuta a ridurre i lipidi nel sangue, grazie ai fitosteroli presenti nei legumi che contrastano il colesterolo. Questo piatto è particolarmente utile per gli anziani con scarso appetito, poiché il pecorino stimola la fame. Piatti come uova strapazzate con scaglie di pecorino possono risultare energetici e appetitosi.

Le fave sono anche un’eccellente fonte di ferro per i vegetariani e, per i vegani, risultano un alimento da promuovere. Oltre ad essere salutari, sono diuretiche e depurative. Per chi ha problemi di pressione, è importante considerare il contenuto di sale nel pecorino. Un pasto ideale per un picnic salutare potrebbe includere pomodori, pane integrale, prosciutto, fragole e una leggera torta di mele.

Vestita suggerisce di essere più indulgenti nelle quantità durante una giornata festiva e attiva; un’escursione di un’ora e mezza permette di consumare 100 grammi di pecorino. Le fave, anche secche, rimangono un ottimo alimento ricco di minerali: messe a mollo e cotte lentamente possono diventare una purea nutriente, particolarmente benefica se abbinata alla cicoria e spolverata di pecorino. Questo piatto è ricco di potassio, utile per chi pratica sport o per chi compie lunghe passeggiate.