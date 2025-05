1 maggio e concertone, oltre 200.000 persone in piazza San Giovanni: tutti i numeri

Ieri si sono registrate oltre 200mila presenze al concertone dell’1 maggio a Roma, organizzato da Cgil, Cisl e Uil, come confermato dalla questura di Roma. Durante l’evento, venti persone sono state arrestate e sette denunciate, con diversi reati tra cui spaccio di droga, borseggio e resistenza. Dodici individui sono stati segnalati per uso personale di sostanze stupefacenti. I controlli sono stati effettuati in zone chiave come stazioni ferroviarie e luoghi affollati, per garantire la sicurezza del pubblico.

La questura ha evidenziato che l’afflusso è stato eccezionale, con la manifestazione che ha riempito piazza San Giovanni e zone circostanti dalle 13 fino alle 23. La gestione della sicurezza ha previsto l’integrazione di vari servizi, compresi quelli sanitari e antincendio, sotto la direzione del Centro per la gestione dei grandi eventi.

Il servizio di emergenza Ares 118 ha effettuato 216 interventi, principalmente per intossicazioni alcoliche. Un partecipante è stato trasportato in ospedale per ustioni causate da un power bank che ha preso fuoco. Si segnala inoltre l’arresto di tre extracomunitari per molestie su una giovane donna, grazie al tempestivo intervento della polizia.

Due cortei, con circa 7.000 partecipanti, hanno avuto luogo nella mattinata, richiedendo misure di sicurezza dedicate. La prima manifestazione, organizzata dalla Cgil, è partita da piazza Vittorio verso via dei Fori Imperiali, mentre il secondo corteo si è svolto a Centocelle con circa 700 partecipanti, celebrando la festa dei lavoratori.