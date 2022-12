1^ dicembre, giornata mondiale contro l’AIDS: in Italia 1770 nuovi contagi di HIV nell’ultimo anno

Oggi, 1^ dicembre, è la giornata mondiale contro l’AIDS che – da quando è avvenuta la prima diagnosi 41 anni fa – ha già fatto 40,1 milioni di vittime.

Nel 2021 nel mondo si sono registrati 1 milione e mezzo di nuovi contagi di cui 1.770 in Italia. Un’incidenza in calo che vede il nostro Paese sotto la media dell’Unione Europea. I nuovi contagi, però, complice la pandemia, si sono inevitabilmente arrestati nel biennio 2020-2021.

Ad oggi ben 38,4 milioni di persone nel mondo convivono con l’HIV che, se diagnosticata in tempo, permette ai contagiati di poter vivere una vita regolare senza correre il rischio di infettare nessuno.

Come riportato dal sito del Governo, nel 2021 sono state 1.770 le nuove diagnosi di infezione da HIV di cui circa l’80% nei maschi. Il numero più elevato di diagnosi è attribuibile alla trasmissione sessuale e nell’ordine a maschi che fanno sesso con maschi, maschi eterosessuali e femmine eterosessuali.

Purtroppo però non tutti si accorgono di avere il virus dell’HIV e nell’ultimo anno (maggio 2021 / maggio 2022) 382 persone sono finite in AIDS. Dal 1982 al 31 dicembre dello scorso anno sono stati diagnosticati nel nostro paese ben 72.034 casi di AIDS, di questi il 77% in maschi. Il numero di decessi è rimasto stabile ed è pari a poco più di 500 casi per anno.

Per bloccare la diffusione ed evitare il contagio nei rapporti sessuali gli unici mezzi sono l’uso del preservativo e la prep. E se avete una vita sessuale attiva fate dei regolari controlli per il vostro bene e per quello degli altri. Di HIV non si muore, di AIDS sì.