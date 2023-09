1 confezione di supporto da parete regolabile in metallo per Echo Dot (1a generazione) Echo Dot (2a generazione) Echo Dot (3a generazione) – No Eco Incluso – Nessuna foratura

Quantità: 1 pezzo di scaffale. Nessuna eco di seconda generazione. Niente Eco di terza generazione. Versatile: le due punte sono flessibili. Si prega di piegarli per adattarsi al vostro Echo 2nd o Echo 3rd o Goggle Home mini. Progettato per altoparlanti intelligenti, il design classico si abbina a qualsiasi stile di decorazione: un buon aiuto in famiglia e nella vita Installazioni senza fori – Con adesivi forti, senza fori sulla parete. Con colla super autoadesiva, (senza punzonatura, facile da installare) non cade – il supporto da parete abbraccerà l’eco secondo o terza in modo stabile e sicuro. Non cade mentre si sbattono la porta. Protezione da eventuali danni da liquidi o schizzi di cibo. Nessuna perdita di qualità del suono: il display verticale renderà il suono più chiaro che mai. Nessun microfono e altoparlanti sono bloccati.

5,03 €