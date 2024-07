1 anno in canile e la depressione prende il sopravvento: va salvato

A un anno dal suo arrivo in canile nulla è cambiato: la depressione di Moose rischia di peggiorare, deve essere salvato.

Il 18 maggio scorso Moose, un tenero cagnolone di 3 anni, ha compiuto il suo primo anno all’interno del canile nel quale era stato accolto dopo il suo ritrovamento in strada. Moose ha urgentemente bisogno di aiuto ed è anche per questo motivo che un’associazione localmente impegnata nella protezione degli animali ha deciso di intervenire. Quando ho osservato le prime immagini di Moose non ho potuto fare a meno di entrare a far parte della catena di solidarietà innescata dall’associazione.

Dopo un anno in canile la depressione prende il sopravvento: Moose va salvato

Una delle prime immagini che rivela la presenza di Moose nel canile mostra il fido di 3 anni, un incrocio con un Pit bull, assopito all’interno del rifugio in attesa di ricevere una visita.

I volontari della “Benton-Franklin Human Society” hanno condiviso le informazioni e lo stato di salute di Moose sul loro profilo ufficiale Facebook, spiegando agli utenti l’importanza di intervenire tempestivamente per evitare che la sua depressione possa peggiorare.

Quando Moose è stato accolto in canile mostrava di essere molto speranzoso nei confronti del suo futuro. Moose aveva fiducia negli esseri umani che avevano salvato la sua vita e gentilmente è rimasto in attesa di ricevere una proposta di accoglienza nella sua nuova casa per sempre.

Il salvifico incontro con Moose dopo 1 anno trascorso in canile

Sfortunatamente, quando i volontari hanno fatto visita a Moose, in occasione del suo primo anno trascorso nel canile hanno scoperto che la sua speranza di essere aveva iniziato ad affievolirsi e, perciò, hanno deciso di lasciare un appello sui social network ricordando, agli utenti, una delle più recenti e stravaganti proposte per trovare casa ai cani abbandonati.

Il giocherellone Moose sembra aver avvertito le positive energia che lo avevano circondato in quella giornata, spostandosi dal suo angolo isolato di rifugio all’esterno e sorridendo, in una bellissima posa, dinanzi alla camera. Moose, ricordano i volontari, può essere adottato anche da una famiglia numerosa, purché quest’ultima abbia dei cani di media o grande taglia.