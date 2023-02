【Apple Certificato MFi】Caricatore iPhone 20W,Caricabatterie Rapido con 3M cavo USB‑C a Lightning,Power Delivery Alimentatore Compatibile con iPhone 13/13 Pro Max/12/12 Pro/SE/11/XR/XS Max/X/8/7/iPad

Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l’articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l’affidabilità.👍【Compatibilità forte】: il caricabatterie USB è compatibile con tutti i dispositivi che supportano Lightning.Compatibile con iPhone 13,13 Pro, 12,12 Pro, 12 Pro Max, 12 mini, SE 2020,11 Pro, 11 Pro Max, 11, X , XS, XS Max, XR, 8.8 Plus, AirPods Pro, AirPods Max, iPad 10.2 “(2021), iPad 10.2″ (2020), iPad Pro 12.9″, iPad Pro 10.5”, iPad Air 3, iPad mini5, iPad 2019 , iPad Pro 2017/2015. La carica rapida supporta solo iPhone 8 e la versione successiva👍【Certificazione Apple MFi】: il caricabatterie USB è realizzato con materiali ignifughi, ha superato la certificazione MFI e ha superato rigorosi test di controllo della qualità per garantire una ricarica sicura. Protezione da sovraccarico, surriscaldamento e cortocircuito. Il materiale del guscio è realizzato in materiale PC ignifugo, che è a prova di caduta, resistente all’abrasione, duro e durevole, garantendo un uso a lungo termine del prodotto.👍【Trasferimento dati ad alta velocità】: l’adattatore di alimentazione USB-C può caricare il tuo iPhone dallo 0% al 60% in 30 minuti. Questo è 5 volte più veloce di un normale adattatore di ricarica. Può proteggere il tuo dispositivo da sovracorrente, surriscaldamento e sovraccarico e interrompere la ricarica quando la batteria è piena. Il cavo da USB C a Lightning supporta anche il trasferimento di dati tra iPhone e laptop o desktop USB-C. La velocità di trasferimento dati è fino a 480Mbps.👍【Piccolo e portatile】: l’adattatore di alimentazione USB-C è molto piccolo e leggero, ha un design resistente al calore e a prova di caduta, è compatto e portatile ed è comodo da tenere. Supporta tutte le tensioni comuni da 100-240 V CA e la larghezza del caricabatterie USB-C non supera la presa a muro. Ottimo per auto, casa, ufficio e viaggi. Consente di ricaricare a casa, in viaggio, in ufficio e in viaggio di lavoro. Quindi puoi portarlo con te senza preoccupazioni.👍【Cosa ottieni】: caricatore USB C + cavo 3M da USB C a Lightning. Forniamo solo prodotti di qualità. Diamo una garanzia di un anno su tutti i prodotti che vendiamo. In caso di domande, non esitate a contattarci, risponderemo e risolveremo le vostre domande entro 24 ore.

