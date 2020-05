Zucchero suona in una piazza San Marco deserta a Venezia: il cantautore presenta il brano inedito Amore adesso!, adattamento del nuovo singolo di Michael Stipe.

Zucchero si esibisce in una piazza San Marco deserta a Venezia. Il bluesman emiliano ci ha preso gusto e, dopo aver riadattato in italiano il nuovo brano di Bono ha deciso di presentare anche una versione in italiano dell’ultimo singolo di Michael Stipe e Aaron Dessner dei National, No Time for Love Like Now.

S’intitola Amore adesso! il riadattamento di Sugar, che manda a tutti gli italiani un messaggio d’amore e di speranza verso una ripartenza che deve essere cosciente ma positiva.

Zucchero canta Amore adesso! a piazza San Marco

“Non c’è tempo migliore per mostrare amore, come adesso, è un concetto che condivido pienamente e che ho deciso, con la benedizione di Stipe, di fare mio“, ha spiegato Fornaciari, mostrando ai fan un fotogramma del video che arriverà online martedì 5 maggio 2020.

Si tratta della clip che testimonia una sua performance storica, in una piazza San Marco a Venezia totalmente vuota a causa dell’emergenza Coronavirus: “Ho deciso di eseguire questa canzone in piazza San Marco a Venezia, luogo a cui sono molto legato, per dare un forte segnale alla città e a tutta l’Italia e ricordare che non dobbiamo perdere il coraggio e la speranza“.

Di seguito il post:

Zucchero canta la versione italiana di No Time for Love Like Now

“La prima volta che ho sentito No Time for Love Like Now mi ha commosso moltissimo, sia per la sua melodia sia per il suo importante messaggio“, ha spiegato Fornaciari, “ho arrangiato il brano in stile Sugar con l’aiuto di Max Marcolini e scritto il testo in italiano, cercando di mantenere fede al significato originale della canzone che a mio avviso è davvero profondo ed emozionante“.

Questo il motivo per cui l’artista ha deciso di riadattare anche questo brano, dopo aver già presentato nella Giornata mondiale della Terra il brano Canto la vita con Bono, riadattamento di Let Your Love Be Known.