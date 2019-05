Zucchero, Oro, incenso e birra 30th Anniversary: in arrivo una ristampa molto speciale di uno degli album fondamentali della carriera del bluesman emiliano.

Zucchero torna sul mercato con un nuovo ‘vecchio’ album. Si tratta della versione speciale di Oro, incenso e birra, per i 30 anni di questo storico disco, una pietra miliare nella carriera del bluesman.

Originariamente uscito nel giugno 1989, nella nuova versione Oro, incenso e birra raggiungerà i negozi il 14 giugno 2019 e sarà disponibile in tre packaging differenti.

Zucchero: Oro, incenso e birra 30th Anniversary

Sono tre le versioni dell’album che raggiungeranno il mercato: la prima contiene un LP rimasterizzato; la seconda formata da tre CD rimasterizzati; la terza, una Super Deluxe Eidition, in edizione limitata con 3 CD, LP e DVD con un’intervista di Zucchero e varie immagini di repertorio, oltre a un bel libro fotografico.

Per quanto riguarda le canzoni presenti all’interno dell’album, oltre a quelle originali, ci saranno quelle della versione britannica (che comprende i duetti con Eric Clapton e Paul Young) e una serie di demo inedite di alcuni pezzi.

Zucchero

Oro, incenso e birra compie 30 anni

Il celebre album di Zucchero era stato registrato, in parte, al Real World Studio di Peter Gabriel. Con Fornaciari avevano collaborato artisti del calibro di Eric Clapton, Rufus Thomas, Jimmy Smith, Clarence Clemons e David Sanciou.

Il successo di Oro, incenso e birra fu talmente grande da farlo diventare per sette anni l’album italiano più venduto al mondo. Tra i brani simbolo di questo disco, divenuti dei classici di Zucchero, ricordiamo Overdose (d’amore), Nice che dice, Diavolo in me, A Worderful World e Diamante.

Ricordiamo che nel 2020 Zuccherò sarà protagonista di 10 concerti all’Arena di Verona. E di certo in scaletta non mancheranno brani tratti proprio da questo disco.

Riascoltiamo insieme proprio uno di questi capolavori del celebre bluesman emiliano. Ecco il video ufficiale di Overdose (d’amore):