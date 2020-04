Zucchero ha ottenuto grandi elogi dal Guardian per la sua performance durante la maratona musicale One World Together at Home.

Che Zucchero sia uno degli artisti italiani più amati all’estero non è una novità. Fin dalla fine degli anni Ottanta e dai primi anni Novanta il bluesman emiliano ha conquistato un posto sulla scena internazionale come una sorta di epigono di Joe Cocker, e lo ha dimostrato ancora una volta nel corso della maratona musicale One World Together at Home.

La sua esibizione ha infatti conquistato grandi elogi dalla stampa internazionale, in particolar modo dal Guardian, uno dei più importanti giornali britannici.

One World Together at Home: Zucchero conquista il Guardian

Sulle colonne del Guardian il critico musicale Ben Beaumont-Thomas ha riempito di elogi il nostro artista:

“Ma è stata la star italiana Zucchero a rubare la scena, rileggendo Everybody’s Gotta Learn Sometime al pianoforte. La canzone dei Korgis parla della perdita dell’innocenza nella presa di coscienza del potere puro dell’amore, ma in un contesto del genere assume un significato ancora più profondo: il dolore del cordoglio e l’inevitabilità della morte“.



Zucchero

Zucchero: il video della performance a One World

Nel corso della lunga maratona musicale in streaming, il cantautore emiliano si è esibito verso la metà della seconda tranche dell’evento, interpretando Everybody’s Gotta Learn Sometime dei Korgis.

Una scelta importante ma che in verità non è piaciuta a molti in Italia. Lo stesso brano Sugar lo ha infatti tradotto e reinterpretato in passato con il titolo Indaco dagli occhi del cielo, e sarebbe stato bello che uno dei due rappresentanti italiani nell’evento scegliesse di proporre una canzone nella nostra lingua.

Se vi siete persi la sua performance, comunque, ecco il video ancora disponibile su YouTube: