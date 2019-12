Zucchero è stato invitato a un evento di beneficenza organizzato da Sting e dalla moglie Trudie a New York.

Anche Zucchero prenderà parte al concerto Rainforest Fund 2019, organizzato da Sting e dalla moglie Trudie Styler a New York. Un grande evento di beneficenza che vedrà il nostro Sugar Fornaciari tra i protagonisti il prossimo 9 dicembre.

Lo scopo della serata sarà la sensibilizzazione e la raccolta fondi salvaguardare le foreste pluviali e le popolazioni indigene che le abitano. Un tema che da anni sta a cuore all’ex Police e alla consorte.

Zucchero invitato al concerto benefico di Sting

Evento presentato da Robert Downey Jr., l’attore reso celebre in tutto il mondo per aver interpretato Iron Man nella saga cinematografica del Marvel Universe, vanta un cast davvero di prim’ordine.

Tra i protagonisti, infatti, non ci saranno solo il bluesman emiliano e Sting, ma anche Bruce Springsteen, Bob Geldof, gli Eurythmics, Debbie Harry, James Taylor, John Mellencamb, Ricky Martin, DMC, MJ Rodriguez, Adriene Warren e, ultimo ma non ultimo, Shaggy.



Zucchero

Zucchero: tour mondiale per D.O.C.

Da qualche settimana Sugar è tornato sul mercato discografico con il nuovo album D.O.C., anticipato dal bel singolo Freedom. Un lavoro che verrà sostenuto nel 2020 da un tour mondiale che lo porterà in Italia solo con una lunga residency in una delle location più importanti del nostro paese: l’Arena di Verona.

Al di là dell’Italia, l’artista ha però annunciato una serie di date dal vivo in tutta Europa e nel resto del mondo, toccando palcoscenici di primissimo livello come la Royal Albert Hall di Londra nel giugno del 2020. E chissà che nell’occasione Sting non possa restituire il ‘favore’, presenziando come ospite d’onore.

Di seguito il video ufficiale dell’ultimo singolo di Fornaciari, Freedom: