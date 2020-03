Zucchero ospite del Music for the Marsden, un concerto benefico alla O2 Arena di Londra, insieme a garndi della musica come Eric Clapton, Nick Mason e tanti altri ancora.

Zucchero sta per partire per il suo nuovo tour mondiale. Ma prima è impegnato in un concerto di beneficenza molto speciale. Si tratta del Music for the Marsden, ed è stato organizzato dalla Royal Marsden Cancer Charity per il 3 marzo alla O2 Arena di Londra.

Un live benefico che vedrà Sugar unico italiano in un cast stellare che vanta nomi del calibro di Eric Clapton e Nick Mason.

Zucchero a Londra per un concerto benefico

Sugar Fornaciari è l’unico artista italiano invitato all’evento benefico organizzato a Londra. Nel cast figurano però dei mostri sacri della musica mondiale: Eric Clapton, Van Morrison, Tom Jones, Gary Brooker dei Procol Harum, Mick Hucknall dei Simply Red, John Illsley dei Dire Straits, Paul Jones, Rick Wakeman degli Yes, Mike Rutherford dei Genesis, Paul Young, Paul Carrack, Cat Stevens, Bonnie Tyler e Nick Mason dei Pink Floyd. Niente male no?

I proventi di questa grandissima serata andranno alal costruzione di una nuova struttura per la ricerca contro il cancro.

Di seguito il post pubblicato su Instagram da Zucchero:

Zucchero duetta con Paul Young

Sugar, che non è un novellino di questo genere di manifestazioni (lo scorso dicembre era stato protagonista a New York di un evento benefico organizzato da Sting e cui aveva preso parte anche Bruce Springsteen), canterà stavolta uno dei suoi classici Senza una donna.

Si tratta di un brano datato 1991 e inciso originariamente con Paul Young, altro protagonista della serata. I due quindi lo riproporranno con un duetto da brividi.