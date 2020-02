“La Casa delle Donne è salva“. Lo annuncia sui social Nicola Zingaretti, segretario nazionale del Pd e presidente della Regione Lazio. “La Casa Internazionale delle Donne rischiava di chiudere. Non potevamo permetterlo, perché è un bene comune che fa parte della storia e dell’identità di Roma. Chi non lo capisce sbaglia -sottolinea Zingaretti-. Ora è salva. Le nostre città non sono solo strade o palazzi, sono soprattutto una comunità di identità e di valori condivisi. Ecco perché alla Regione Lazio ci siamo schierati dalla parte di tante realtà dell’associazionismo e del sociale”. Zingaretti spiega che “la Regione Lazio interviene con 700mila euro l’anno per salvarla: crediamo in città fatte di comunità, non di soli palazzi e strade”.

Fonte