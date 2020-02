Non esiste mercato al mondo che renda di più di quello della cocaina. Del fiume impetuoso della famosa polvere bianca che scorre sotto le grandi città ne aveva già parlato Roberto Saviano nel suo libro ‘ZeroZeroZero’ (2013). Dalle pagine scritte ora il tema del narcotraffico arriva anche sul piccolo schermo, il 14 febbraio su Sky Atlantic e Now Tv dalle 21.15, grazie alla serie kolossal dall’omonimo titolo (tradotto: la cocaina nella sua forma più pura, ovvero il meglio sul mercato) ispirata al bestseller di Saviano. “Abbiamo cominciato a lavorare a questo progetto tanti anni fa e c’è stato una grande ricerca alle spalle – racconta il regista Stefano Sollima – La storia è stata costruita partendo da un materiale che aveva un’idea geniale alla base, ma che non era trasformabile in un racconto cinematografico. Abbiamo dunque colto l’anima del libro ricostruendo poi un intero mondo. Ci siamo anche resi conto che linearmente, a livello temporale, non avremmo potuto raccontarla”.

