“La Roma senza Totti è di nessuno. Pallotta non c’è”. Lo dice Zdenek Zeman in un’intervista al quotidiano ‘Il Messaggero’. A chi domanda se dal suo punto di vista Totti e De Rossi prima o poi torneranno nel club giallorosso, il tecnico boemo risponde: “Penso di sì, ma dovranno esserci le condizioni giuste. Francesco ha dovuto dire basta perché lo utilizzavano solo a scopo pubblicitario. È triste che sia finita così perché per anni è stata la Roma di Totti. Oggi è la Roma di nessuno: il presidente non si sa dove sia. Chi la rappresenta? A Francesco auguro di trovare un ruolo in cui riesca a divertirsi e dare il suo contributo. Non lo vedo allenatore. Daniele, invece, sì. Ha voglia di farlo”.

