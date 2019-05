Zayn e Zhavia Ward, A Whole New World: il video della canzone principale del live action di Aladdin.

Zayn Malik e Zhavia Ward hanno dato voce ad A Whole New World, il brano simbolo della colonna sonora del live action Disney Aladdin. La notizia era già nell’aria, e anzi i fan di Zayn ne erano più che convinti, ma il 9 maggio è stato ufficialmente diffuso il video del brano, che ha già strappato numerosi consensi.

Ecco tutte le informazioni su questo nuovo singolo che vede l’ex One Direction protagonista insieme a una delle stelle nascenti del pop americano.

Zayn e Zhavia, A Whole New World: il video

La nuova versione di A Whole New World, conosciuta in Italia come Il mondo è mio, è nient’altro che la riproposizione del brano scritto da Alan Menken per il cartone animato del 1992 che ha ispirato la pellicola in uscita in questi giorni. Gli interpreti della versione originale sono Brad Kane e Lea Salonga.

A vestire i panni di Aladdin nel live action girato da Guy Ritchie è l’attore Mena Massoud, classe 1991 di origine egiziana ma cresciuto in Canada.Nel cast è presente anche una vecchia conoscenza del mondo della musica, Will Smith, che interpreta il Genio.

Zayn Malik

Chi è Zhavia Ward

Ma chi è la cantante che duetta con Zayn in questo emozionante brano? In Italia è ancora poco conosciuta. Si chiama Zhavia Ward, è nata il 6 marzo 2001 ed è diventata famosa in America per la partecipazione al programma The Four: Battle for Stardom.

Ha firmato nel 2018 un contratto con la Columbia e ha già partecipato a un singolo di Diplo e Lil Pump. La sua carriera è dunque alle primissime armi, ma siamo certi che queste prime esperienze le permetteranno presto di farsi un nome anche da quest’altra parte dell’Oceano Atlantico.

Di seguito il video di A Whole New World: