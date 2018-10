Lo scorso 13 marzo Zayn Malik e Gigi Hadid hanno annunciato la fine del loro amore e oggi la modella ha svelato di essere tornata insieme all’ex cantante degli One Direction. Gigi ha pubblicato uno scatto insieme a Zayn e ha scritto: “Volando a casa, verso il mio posto felice“.

Tanto carucci, ma …



Gigi Hadid & Zayn cuddle up in new Instagram photo: “flyin home to my happy place ❤️” pic.twitter.com/HpMEYUsQO4 — Pop Crave (@PopCrave) 22 ottobre 2018

Foto di Gigi e Zayn di nuovo insieme IO PIANGO — Hanna Banana (@anna_a_alex) 22 ottobre 2018

NEW || Zayn in Gigi’s latest Instagram post! pic.twitter.com/oQh50PMxlP — Zayn Malik Updates! (@OfficialWithZJM) 22 ottobre 2018

Ma Zayn e Gigi non si erano mica lasciati? La me 15enne è delusa perché sarebbe riuscita a stare dietro al drama molto meglio — Irene (@shinefortay) 22 ottobre 2018

Gli annunci della rottura di Zayn Malik e Gigi Hadid dello scorso marzo.

“Gigi e io abbiamo avuto un rapporto incredibilmente bello e importante. Io nutro un enorme rispetto e affetto per Gigi, come donna e adesso anche come amica. lei ha un’anima incredibile. Sono grato a tutti i nostri fan per aver rispettato questa difficile decisione e la nostra privacy in questo momento. Ci auguriamo che questa notizia possa arrivarvi da noi prima che da altri.”

“Gli annunci di separazione spesso sono impersonali perché non è facile esprimere a parole ciò che due persone hanno provato in un paio d’anni. Io sarò eternamente grata per l’amore, il tempo e le lezioni di vita che con Zayn abbiamo condiviso. Gli auguro il meglio e continuerò a supportarlo come amico per il quale provo tantissimo rispetto e amore. Per quanto riguarda il futuro, deciderà il destino.”